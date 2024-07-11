«نيويورك أبوظبي» تطلق زمالة جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي، زمالة جديدة تكريماً لمساهمات مارييت ويسترمان الاستثنائية في مجال الفنون والثقافة في الجامعة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة توليها منصب نائب رئيس الجامعة.

وستوفر زمالة مارييت ويسترمان لماجستير الفنون الجميلة التي ستمنح كل سنة لطالب متميز، الدعم المالي والموارد اللازمة للحصول على ماجستير الفنون الجميلة في الفن والإعلام بجامعة نيويورك أبوظبي. وتتولى لجنة تعينها الجامعة مهمة تحديد الفائزين الذين يتميزون بعطائهم الفني وقدرتهم على المساهمة بطرق مبتكرة في مجال الفنون.

ويتيح برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفن والإعلام، القدرة للطلاب على دمج الفن والإعلام والتصميم ضمن عمليات إبداعية تمزج بين الجوانب النظرية والعملية. ويدفع منهج البرنامج بتخصصاته المختلفة الطلاب إلى استكشاف التجارب الفنية في سياق الدراسة النظرية والثقافية والتاريخية، ويعمل على ربط مجموعة متنوعة من المعارف لتشجيعهم على التجربة المستمرة من خلال استكشاف آفاق صناعة الفن.

وقال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «تمثل هذه الزمالة تكريماً لمارييت وتثميناً لقيادتها المتميزة في مجالي التعليم العالي والفنون، وإسهاماتها القيمة في نمو جامعتنا وتطورها، وتعكس شغفها الدائم بجامعة نيويورك أبوظبي».