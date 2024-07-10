«الناشر الأسبوعي» تضيء «كتب تحت الإنشاء»

المصدر: الشارقة - البيان

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نشرت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد الـ69 استطلاعاً بعنوان «مؤلفون عرب يتحدثون عن كتب تحت الإنشاء»، كشفوا فيه عن مشروعاتهم الجديدة في ورشة الكتابة، وما يخططون لنشره من أعمال، موضحين طبيعة إصداراتهم المرتقبة.

وتصدرت غلاف العدد صورة للشاعرة والروائية الكولومبية، بيداد بونيت، التي فازت بجائزة الملكة صوفيا للشعر الإيبيري الأمريكي. وتناولت المجلة سيرة الأديبة مع تحليل نقدي لأبرز أعمالها الشعرية والروائية.

ضيف شرف

وفي افتتاحية العدد، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، عن الاحتفاء بالمغرب «ضيف شرف» الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال: «تأتي هذه الخطوة ضمن نهج إمارة الشارقة في تعمير الجسور الثقافية والتعاون والشراكة بين مشروع الشارقة الثقافي التنويري، ومدن ومراكز الثقافة في الوطن العربي والعالم، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد دائماً أن الثقافة هي الأساس المتين لكل العلاقات بين الشعوب».

وأضاف: «يأتي الاحتفاء بالمغرب بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب»، التي قالت: «نرحب بالمغرب ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، بما يمثل احتفاءً بالتراث الأدبي الغني للمملكة، لقد كان المغرب منذ فترة طويلة، ولا يزال، منارة للتقدم الثقافي والفكري، ومكانته البارزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب ستفتح فصلاً جديداً في تراثنا العربي المشترك».

صناعة نشر

وتضمن عدد يوليو من «الناشر الأسبوعي»، موضوعات ترتبط بأركان صناعة النشر، ففي باب «حديث الوراقين» نشرت المجلة حواراً مع الناشر ريان الشيباني الذي عبر عن أمله بإعادة الحياة للكتاب اليمني. واشتمل العدد على مراجعات لكتب وأخبار عن الإصدارات الجديدة.

وحوار مع الباحث المغربي مصطفى النحال، ومقالات عن أعمال لأدباء من بولندا وبورتوريكو والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، وبلجيكا، والبيرو، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية.