الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة «أثر المسرح»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ندوة بعنوان: «أثر المسرح في تنمية الذائقة الأدبية للطفل»، وذلك ضمن موسمه الثقافي 2024.

شارك في الندوة كل من فيصل الدرمكي، والدكتورة فاطمة مصبح الظاهري، والدكتور عبد الحكيم بن بشير، ومنى سالم بن عثمان. وقدم للندوة محمد إسماعيل عبد الله من الأرشيف والمكتبة الوطنية. وقال فيصل الدرمكي، الذي افتتح الندوة، إن مسرح الطفل أصعب من مسرح الكبار، والعمل فيه يحتاج إلى المختصين في ميدانه.

بدورها، لفتت الدكتورة فاطمة مصبح الظاهري، إلى أن مسرح الطفل فرع مهم من فروع أدب الطفل.

من جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم بن بشير، في ورقته، أهمية الخطوة التي أقدمت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حين أدخلت المسرح ضمن المناهج لطلبة المدارس بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وبالسمات الشخصية للطفل. وتحدثت منى سالم بن عثمان التي أعانها المسرح على القدرة على التحدث أمام الجمهور بطلاقة وبفصاحة، عن تجربتها الشخصية .