«خزانة الحكمة» مرحلة ثانية في «مليحة للآثار»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق بيت الحكمة في الشارقة، المرحلة الثانية من مشروع «خزانة الحكمة» في مركز مليحة للآثار، بهدف إتاحة تجربته الثقافية والمعرفية للجمهور على نطاق أوسع.

ودشن أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بحضور مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، هذه المرحلة التي تأتي ضمن مبادرة بيت الحكمة لربط عدد من المكتبات المتخصصة في وجهات «شروق» المختلفة ببيت الحكمة، ما يتيح للجمهور الفرصة لتصفح الكتب داخل كل وجهة. وفي تعليقه على انطلاق «خزانة الحكمة» في مركز مليحة للآثار.

قال أحمد عبيد القصير: «تعكس هذه المبادرة حرصنا على المشاركة في دعم توجه إمارة الشارقة نحو بناء جيل مستقبلي متمكن علمياً ومعرفياً، وتضع «خزانة الحكمة» بين يدي جمهور مركز مليحة للآثار مجموعة متنوعة من العناوين الورقية والرقمية بعدة لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والمالايالامية والتاميلية والصينية، بالإضافة إلى عناوين بطريقة بريل».