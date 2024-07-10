«فن جميل» تعلن أسماء الفائزين في برنامج «أنهار»

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مؤسسة فن جميل، والمجلس الثقافي البريطاني، أمس، أسماء الفائزين ببرنامج «أنهار: منصة الثقافة والمناخ».

ويتضمن البرنامج منحاً من 3 مستويات تهدف لدعم الفنانين والمجموعات والمنظمات الثقافية الموجودة في العالم العربي. واستقطبت الدعوة المفتوحة مقترحات من 25 دولة، حيث تم تقديم منح إلى 19 مستفيداً من 13 دولة.

وتتنوع المشاريع الفائزة لتشمل فنانين يعملون مع أعشاش العصافير في العراق، ونباتات الكمثرى في لبنان، إلى مبادرات رئيسية لإزالة الكربون، مثل الحدائق المجتمعية في فلسطين والمغرب، والإضاءة بالطاقة الشمسية في سوريا.

وتم تصنيف المنح التي تبلغ قيمتها 311.540 جنيهاً استرلينياً، إلى 3 مستويات: المستوى الأول يشمل 7 فنانين أو ممارسين إبداعيين أو مشاريع جماعية أو تعاونية في فلسطين ولبنان وسوريا وتونس والعراق والكويت، من خلال مشاريع متعلقة بالمناخ تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، أما المستوى الثاني فيشمل 7 منظمات تشارك في الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون والنفايات من خلال استراتيجيات إزالة الكربون والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة في جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط.