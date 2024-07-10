«تشكيل» يعلن عن ورش عمل الفنون لموسم صيف 2024

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز «تشكيل»، برنامجه المتميز لورش العمل الصيفية للفنانين والمصممين الطموحين من جميع الأعمار، حيث يشمل البرنامج دروساً تغطي كل المجالات من الفنون الرقمية، والرسم الزيتي، والمخيمات الصيفية للأطفال من 7-11 عاماً واليافعين من 12-16 عاماً.

ومن أبرز ملامح البرنامج، ورشة عمل الرسم الخاصة التي يجري تنظيمها بإشراف الفنان الإماراتي المبدع محمد الأستاد الذي شارك في أكثر من 300 معرض جماعي و20 معرضاً فردياً في جميع أنحاء العالم، وتشمل أعماله تشكيلات فنية رئيسية متنوعة.

رسم

وسيقود الأستاد ورشة عمل الرسم بطريقة «آلابريما» التي ينظمها مركز «تشكيل»، بالتعاون مع منصة «سكة»، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم 14 يوليو الجاري، حيث سيقوم الرسام المتمرس بطريقة «آلابريما» بإرشاد المشاركين في البرنامج حول أساليب الرسم بهذا الأسلوب المعروف بسرعته وعمق تعابيره عبر استخدام ألوان الأكريليك.

وتشمل ورش العمل الأخرى المخصصة للراشدين، النقد الفني والرسم الزيتي والأعمال الفنية الرقمية باستخدام محرر الرسوميات «بروكرييت»، كما يمكن لليافعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12-16 عاماً المشاركة في ورش العمل الخاصة بالطلاء والنسيج، والفن والروبوتات، ورسم الجداريات.

وسيشتمل المخيمان الصيفيان اللذين ينظمهما مركز «تشكيل»، على مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية خلال يوليو الجاري.

وقال كرم حور، مدير التسويق والاتصالات في «تشكيل»: «يهدف «تشكيل» إلى توفير مساحات مخصصة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والزوار من جميع الأعمار من أجل التفاعل مع الأعمال الفنية والإبداع فيها، ولذلك فإن برنامجنا الصيفي يقدم مجموعة واسعة من الفرص التعليمية والفنية، توفير الفرصة للجمهور للإبداع والتعلم من فنانين ومختصين موهوبين يعد مكوناً رئيسياً في رسالتنا».