«المعرفة الرقمي».. منصة عربية ثرية المحتوى

المصدر: دبي ــ البيان

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يزخر مركز المعرفة الرقمي، المنصة المعرفية العربية الرائدة التي طورتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كمنظومة رقمية متكاملة، بالمحتوى المعرفي العربي والعالمي.

ويضم كماً هائلاً من المصادر والمواد الرقمية المعرفية المصنفة والمبوبة بأساليب معيارية متطورة تجعل عملية البحث والتصفح والقراءة أكثر مرونة وسهولة.

يطمح مركز المعرفة الرقمي إلى بناء قاعدة معرفية رقمية واسعة وإتاحتها أمام الجمهور العربي والعالمي والمساهمة في بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم التبادل المعرفي عبر إثراء المكتبة الرقمية العربية بالكتب والدراسات والبحوث وتوفير محتوى تعليمي تفاعلي يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى دعم نشر المحتوى العربي الأصيل وتعزيز مكانته في العالم الرقمي، مساهمةً في تضييق الفجوة الرقمية المعرفية العربية.

ويسعى المركز إلى توفير وتطوير منصة مفتوحة موحدة تجمع كل المخرجات المعرفية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى جانب المخرجات المعرفية لمؤسسات حكومة دبي ومجموعة متنوعة من المكتبات المتخصصة في خدمة فئات عمرية وقطاعات معرفية معينة، ضمن إطار ذكي شامل لإتاحة الوصول السهل والسريع لمصادر معرفية متنوعة، تغطي مختلف المجالات العلمية والأدبية والبحثية التي توفرها دور النشر العربية والعالمية. ويحتوي مركز المعرفة الرقمي حالياً على أكثر من 600 ألف عنوان، مقسمة في شكل مواد رقمية تبلغ نحو 6.5 ملايين مادة.

يهدف المركز إلى توفير نظام عربي متكامل يضمن سهولة الوصول إلى مصادر المعلومات والمحتوى المعرفي بشكل مستمر، ويشتمل على قاعدة معرفية غنية بالمحتوى الرقمي باللغات العربية والأجنبية لخدمة احتياجات التعليم والبحث المتنوعة.

إضافة إلى اعتماد المعايير والبروتوكولات العالمية في إنشاء المكتبات والمستودعات الرقمية بما يعزز إمكانية الوصول السهل وبناء الذاكرة الرقمية للمؤسسات وحفظها وإتاحتها. ويسعى إلى دعم بناء مؤسسات ومجتمعات المعرفة من خلال توفير حلول مبتكرة للأنظمة الرقمية والمحتوى المعرفي وإتاحة إمكانيات الاستخدام لخدمة كافة الفئات العمرية والمجالات المعرفية. ويوفر المركز محتوى غنياً ومتنوعاً يتم تحديثه باستمرار عبر تقنيات مبتكرة لجمع المحتوى الرقمي المجاني وتنظيمه في بيئة رقمية متكاملة.