«مدهش» يحتفل بيوبيله الفضي بباقة من الأنشطة الترفيهية

المصدر: دبي ــ البيان

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يرحّب «عالم مدهش»؛ أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، بالعائلات، للاستمتاع بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

حيث يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لشخصية «مدهش».

ينظّم مهرجان عالم مدهش، أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ودي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وتتمدد الوجهة الترفيهية الأكبر من نوعها على مساحة 22,000 متر مربع، وتشغل القاعات من 3 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي، حتى يوم 18 أغسطس القادم.

ويوفر عالم مدهش أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب رائعة وتجارب جديدة تدور هذا العام حول مغامرات مدهش ودانة خلال فصول السنة الأربعة، وتهدف إلى الترفيه عن الزوار من جميع الأعمار.

ويمكن لزوّار عالم مدهش من العائلات استكشاف ألعاب وتجارب جديدة كلياً، حيث تضمّ الوجهة 170 لعبة ومنطقة جذب، بما في ذلك حديقة الألعاب المطاطية، التي تتيح للأطفال فرصة خوض التحديات، والتغلب على مضمار العوائق المطاطي، واختبار قدراتهم على حبل الانزلاق المطاط، وبالإضافة إلى مجموعة الألعاب الرائعة في منطقة ألعاب عالم الحيوان تأخذ الأطفال في رحلة مغامرة داخل مسار مستوحى من حدائق الحيوان.

يمكن للشباب من عشاق المغامرات الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الألعاب الرائعة في عالم مدهش، بما في ذلك لعبة دوامة الخيل المليئة بالألوان، وألعاب سباق السيارات، والنيران المتطايرة والطيار المغامر، ويمكن للأطفال الاستمتاع بألعاب سباق السيارات وقطار التنين وقطار الكرتون ومجموعة من الألعاب الكلاسيكية مثل فناجين الشاي، وسفينة القراصنة، بالإضافة إلى منطقة الترامبولين.

يُعد عالم مدهش الوجهة المثالية للأطفال للاستمتاع بساعات من الترفيه الداخلي وقضاء يوم رائع خارج المنزل، حيث يضم مناطق ألعاب الأطفال ذات الطابع الخاص، التي تشكل مصدر إلهام للعقول الصغيرة، كما يمكن للعائلات الاستمتاع باللعب في منطقة الرمال الكبيرة ومنطقة ألعاب الصغار التي تتميز بكونها آمنة للأطفال الصغار.

يضم عالم مدهش أكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، وورش للفنون والحرف اليدوية التفاعلية ومناطق لألعاب الصغار، والألعاب المطاطية الانزلاقية، إلى جانب ألعاب المهارات ككرة السلة، ولعبة كيك ذا باكيت، ولعبة رمي الحلقات، ولعبة تيك تاك تو، وغيرها الكثير.

ويمكن للزوّار أيضاً الاستمتاع بمشاهدة العروض الحيّة يومياً حتى يوم 18 أغسطس القادم. وتتنوّع تجارب الطعام في عالم مدهش الذي يلبي متطلّبات مختلف الأذواق، حيث يقدم أكثر من 20 تجربة مميزة لتناول الطعام، بما في ذلك تجربة فريدة من نوعها لتناول أشهى المأكولات في مقهى مدهش.

يمكن للأطفال الاستمتاع بيوم كامل أو نصف يوم من المرح في المخيّم الصيفي لعالم مدهش، الذي يقدّم تجارب مصممة بعناية لتناسب فئتين عمريتين مختلفتين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 أعوام، و 8 و14 عاماً، مما يتيح للأطفال قضاء صيف حافل بالأنشطة الترفيهية وفرص التعلم وتنمية الشخصية.

ويحظى الأطفال الذين يحتفلون بأعياد ميلادهم في الصيف بفرصة الاستمتاع بالإقامة أعياد ميلادهم في عالم مدهش، وسط العديد من الألعاب والأنشطة الجذابة والأجواء الرائعة النابضة بالحياة والمليئة بالمرح.

ويقدم عالم مدهش أكثر من 20 تجربة متميزة لتناول الطعام تشمل تشكيلة واسعة من الأطباق والمأكولات التي تلبي جميع الأذواق.