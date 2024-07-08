شراكة بين «دبي للإعلام» و«إن إي بي» لدعم القدرات اللوجستية والفنية

المصدر: دبي ـــ البيان

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أبرمت «دبي للإعلام» مذكرة تفاهم مع مجموعة «إن إي بي» بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الإعلامية، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها «دبي للإعلام» لدعم قدراتها اللوجستية والفنية وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه عبر قنواتها التلفزيونية والرقمية، وهو ما ينسجم مع توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

وتنص مذكرة التفاهم التي وقعت على هامش مشاركة «دبي للإعلام» في فعاليات الدورة الـ22 من منتدى الإعلام العربي التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، على توطيد علاقات التعاون بين الطرفين للاستفادة من الأدوات الرقمية والتكنولوجية والموارد البشرية التي توفرها المجموعة لدعم عمليات النقل الخارجي لـ«دبي للإعلام» داخل حدود دولة الإمارات وخارجها، ما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسة الإنتاجية والتشغيلية، ويبرز إمكانياتها في تغطية الفعاليات بجودة عالية، كما تتيح المذكرة لـ«دبي للإعلام» فرصة الاستفادة من مركز «ان أي بي» المستقبلي، والربط العالمي بمرافق المجموعة.

دعم

وفي تعليق له، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام» أهمية هذه المذكرة ودورها في دعم صناعة المحتوى الإعلامي، وتقديمه للجمهور وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال: «تسعى «دبي للإعلام» من خلال برامجها التلفزيونية والإذاعية المتنوعة إلى تطوير صناعة المحتوى الإعلامي الذي يعد حالياً من أهم القطاعات الإعلامية سريعة النمو، حيث تبذل جهوداً عالية لتطوير إمكانياتها، ورفع مستوى قدراتها اللوجستية، وتنمية مهارات كوادرها البشرية وتأهيلها لإنتاج محتوى إعلامي راقٍ قادر على مواكبة الطموحات التنموية الكبيرة لدبي والإمارات»، مؤكداً أن الشراكة مع «إن أي بي» تشكل خطوة جديدة في إطار حرص «دبي للإعلام» على تحقيق أهداف استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بالقطاع الإعلامي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى.

وقال: تتيح مذكرة التفاهم إمكانية تطوير عمليات بث قنواتنا التلفزيونية والإذاعية وتوسيع نطاقها على المستوى العالمي، ما يعكس مكانة دبي للإعلام كواحدة من أبرز وأكبر المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة.

خدمات

وعبر سعيد إزادي، رئيس إن أي بي سنغافورة، والهند، والشرق الأوسط عن سعادته بالتعاون مع «دبي للإعلام» للاستفادة من مجموعة الخدمات التي تقدمها المجموعة.

وقال: تتمتع مجموعة «ان أي بي» بقدرات عالية تمكنها من تقديم تشكيلة من الخدمات المتخصصة في الإنتاج التلفزيوني المباشر، والنقل الخارجي، وخدمات الفيديو حسب الطلب، والإنتاج الافتراضي، وغيرها، ما يساعدنا على تعزيز علاقات الشراكة مع «دبي للإعلام» بهدف تمكين فرقها وطواقمها من التعامل مع كافة المعدات المتطورة، والاستفادة من خدماتنا لتطوير خبراتهم في نقل الأحداث والفعاليات الخارجية سواء داخل الإمارات أو خارجها.