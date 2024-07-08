السيمفونية الـ 9 لـ «بيتهوفن» في دبي 22 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مسرح «دبي أوبرا» 22 سبتمبر المقبل أمسية استثنائية، تجمع بين «أوركسترا الأوبرا الوطنية البولندية» و«كورس دبي فستيفال» لأداء السيمفونية التاسعة للمؤلف الموسيقي لودفيغ فان بيتهوفن، وذلك احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لكتابتها. وتعدّ واحدة من أشهر أعمال الموسيقى الكلاسيكية الغربية.

ويتولّى المايسترو باتريك فورنييه قيادة الأوركسترا في هذا العمل الرائع الذي يشكل تحية تكريم لهذا المؤلف الموسيقي المبدع.

وسيعيش الجمهور في دبي خلال الحفل أجواء ممتعة حافلة بالترفيه والمرح ونابضة بالموسيقى العذبة، حيث ستمتلئ أرجاء دبي أوبرا بالأنغام القوية الراقية.

تجدر الإشارة إلى أن «بيتهوفن» عمل على تأليف هذه السيمفونية بين العامين 1822 و1824، وتشكل ذروة الإبداع في عالم الموسيقى الكلاسيكية الغربية، كما تُعتبر إحدى أكثر السيمفونيات شهرة وأداء في جميع أنحاء العالم.

ويحتفي هذا العمل الموسيقيّ بإبداعات بيتهوفن وفعلها المؤثر والدائم الحضور في عالم الثقافة والتفاعل الإنساني.