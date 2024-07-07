«دبي للثقافة» تستضيف جلسة نقاشية حول كتاب «إمارات الخير»

المصدر: دبي - البيان

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استضافت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الروائي العالمي والسيناريست اللبناني مهند الحلبي، في جلسة نقاشية حول كتابه «إمارات الخير»، وذلك ضمن مبادرتها «حديث المكتبات»، التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الأدب والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتبنّي الطاقات الإبداعية الشابة وتشجيعها على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وخلال الجلسة التي استضافتها، مكتبة الصفا للفنون والتصميم الجمعة، وأدارها الإعلامي مصطفى الراوي، وتخللها حفل توقيع للكتاب، أضاء الحلبي على المحتوى الثقافي لكتابه الجديد الذي يتناول فيه ملامح من تاريخ دولة الإمارات، وأبرز التحولات التي شهدتها منذ الإعلان عن إقامة الاتحاد قبل 52 عاماً على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وما مكنها من الوصول إلى الفضاء بفضل حكمة القيادة الرشيدة ورؤاها الطموحة، كما استعرض الكاتب خلال الجلسة كيف أصبحت الإمارات أرضاً لتحقيق الأحلام بالنسبة للكثير من الشباب في المنطقة العربية.

وتتمحور فكرة الكتاب حول قصة حدثت قبل نحو ستة عقود، حيث عاش في الإمارات مجموعة من الشباب الحالمين، الذين تمكنوا من تحقيق أحلامهم الوردية فترجموها إلى واقع ملموس في الإمارات.

وتحت مبدأ «لا شيء مستحيل»، لم تعد الصحراء منسية. لقد وصلت إلى الفضاء على مدار العقود الماضية، حاول التاريخ أن يعيد نفسه مع أجانب جدد درسوا وعملوا في الإمارات. ولكن في أراضي صاحب الحلم الكبير الشيخ زايد، الذي أسس الدعائم التي حولت الإمارات إلى واحة آمان وأستقرار لأبنائها والكثيرين من مختلف الجنسيات؛ وهذه المرة، دعمت خيرات وعظمة الإمارات طريقهم، ولعبت دورها في أن تكون الأرض المثالية للأحلام، وامتزجت الرومانسية، والإثارة، والكوميديا والتشويق مع التاريخ، والثقافة والتحفيز في قصة أمة عظيمة تسمى «إمارات الخير».

تخلل الجلسة عدد من النقاشات التي حاورها الحضور مع الحلبي، الذي أجاب عليها بناء على ما يحتويه الكتاب من فصول ومراحل تؤكد أن دولة الإمارات هي دولة الخير والمحبة والتسامح.

واختتمت الجلسة بإشهار كتاب «إمارات الخير» (Emirates of Goodness) أمام الحضور في الجلسة الحوارية ووقع الروائي اللبناني مهند الحلبي عدد من نسخ كتابه وقدمها هدية لكافة المشاركين في الجلسة.