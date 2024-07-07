مهرجان الحمامات يستعيد ذاكرة البدايات مع «عطيل»

المصدر: تونس - رويترز

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انطلقت الدورة الثامنة والخمسون لمهرجان الحمامات الدولي في تونس، أول من أمس، بالعرض المسرحي «عطيل وبعد..»، من إخراج حمادي الوهايبي عن نص للكاتب المسرحي بوكثير دومة.

واختار منظمو المهرجان إعادة إنتاج مسرحية «عطيل» لوليام شكسبير، ليعود المهرجان بجمهور إلى ذكرى تأسيسه عام 1964، حيث كان افتتاح الدورة الأولى بمسرحية «عطيل»، التي أخرجها حينها المسرحي علي بن عياد. العمل من بطولة مهذب الرميلي، ونور الدين الهمامي، ومحمد شوقي خوجة، وبهرام العلوي، وسامية بوقرة، وإباء الحملي، وفاتن الشوابي.

وقال مهذب الرميلي إن: «إعادة «عطيل» فيه الكثير من المجازفة لما يحمله النص والإخراج والتناول الفني من تجديد واختلاف عن مسرحية «عطيل 1964». وأضاف: «عطيل 2024» هي محاورة وقراءة نقدية مسرحية لعمل شكسبير. أما مخرج العمل حمادي الوهايبي فقال «إن المسرحية تتضمن مقاربة إخراجية جديدة، من خلال إعادة صياغة الواقع وترتيب الأحداث، وتشكيل مصائر الشخصيات على إيقاع ثنائيات الخير والشر، الحب والكره، الانفتاح والتعصب، العنصرية وقبول الآخر، لتتماشى مع الإشكاليات المطروحة عالمياً في الواقع الراهن».