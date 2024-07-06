دبي مدينة الترفيه العائلي في موسم العطلات

المصدر: دبي - البيان

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مع دخول فصل الصيف، تتناقل المواقع الإخبارية محلياً وعالمياً، طيفاً من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في موسم العطلات، منها ما أفرده موقع شبكة «إيه إف إيه آر ميديا» حول أفضل الفعاليات التي يمكن ممارستها بدبي رفقة الأطفال وذويهم، واصفاً إياها بمدينة الترفيه العائلي.

وسواءً كنت تخطط لقضاء إجازات طويلة أو حتى قصيرة المدة، فقد أفادت الشبكة الإخبارية، أن دبي تزخر بالعروض المناسبة للأطفال، حيث إنها المدينة التي لطالما تفوقت في كل شيء، وذلك بالأكبر، الأطول، الأكثر تألقاً، والأكثر أناقة، إلخ..

وحينما يتعلق الأمر بالترفيه العائلي، فإن دبي توفر باقة من الفعاليات اللافتة، بدءاً بحمامات السباحة الرائعة والحدائق المائية والتقليدية البارزة، والمعارض الفنية الغامرة، ومغامرات السفاري الصحراوية في سيارات الدفع الرباعي.

نقاط بارزة

وأفرد الموقع المتخصص بالأخبار الإعلامية، عدداً من النقاط البارزة ليحظى زائر دبي برحلة مليئة بالإثارة، بالإضافة إلى بعض المقترحات للعائلات التي تسافر مع الأطفال أكبر سناً. على سبيل المثال، فصل الموقع في كيفية حصول المسافر على مكان مناسب للإقامة العائلية في دبي.

وذلك بعد رحلة جوية طويلة إلى دولة الإمارات، فبعض العائلات التي تفضل الرفاهية، تتجه للإقامة بمنتجع ون آند أونلي رويال ميراج، وهو منتجع شاطئي أنيق يضم أجنحة عائلية فخمة، لافتاً التقرير لحادثة غير متوقعة حين قام مسؤولو الفندق بتوفير خدمة استلام عدد من مفقودات أحد ضيوف المنتجع من المطار، مع توصيلها إلى غرفته في اليوم التالي.

برامج بحرية

ولا تتوقف الرفاهية على منتجع معين، بل هنالك عدد كبير من الفنادق الفارهة المناسبة للعائلات، مثل أتلانتس النخلة، وهو ما قال موقع «إيه إف إيه آر ميديا» إنه يقدم أحد أفضل تجارب المنتجعات على وجه الأرض.

فضلاً عن تجارب مشاهدة أسماك القرش والراي، وممارسة رياضة الغطس للأطفال الصغار في مدينة أكوافنتشر المائية، أكبر حديقة مائية في العالم، وتجارب الطعام المميزة، والبرامج البحرية التفاعلية التي تركز على أسماك القرش والدلافين، وغيرها الكثير.

وتضيف الشبكة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، أن الرحلة الصيفية إلى دبي لا تكتمل دون قضاء ليلة أو ليلتين في الصحراء، إذ يمكن زيارة منتجع باب الشمس الذي يبعد 45 دقيقة خارج حدود المدينة، حيث تلتقي الهندسة المعمارية الصحراوية المستوحاة من الطراز المغربي مع عدد لا يحصى من النوافير مع الشمس المتوهجة لتشكل ما يشبه مجموعة أفلام هوليوود.

ولا ننسى تفاعل الزوار مع الحيوانات كالإبل والصقور، فضلاً عن جولات ركوب الكثبان الرملية «الصديقة للأطفال»، مع فرصة مشاهدة المها العربي والغزلان الصحراوية بالقرب من بحيرة صناعية زجاجية.

وتسترسل الشبكة الإخبارية في سرد الفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها في دبي، كمشاهدة أسماك الهامور العملاقة في دبي أكواريوم، أو زيارة حديقة الحيوانات المائية في فرصة لالتقاط ألبوم من الصور الرائعة، كما يمكن للأطفال الأكبر سناً الاشتراك في خوض تجارب أكثر قرباً مع الحيوانات.

غابة وأفق

ولا تتوقف التجارب عند ذلك، فالمشاهد في «جرين بلانيت دبي» مشوقة، وهي غابة مطيرة عمودية داخلية تضم ما يزيد عن 3000 نبات وحيوان.

أما بالعودة إلى الأفق المعماري، فإن برج خليفة يُفصح عن حكاية أخرى تُروى، كما أن جولات القارب مع عرض نافورة «دبي مول» يقدم مشاهد بانورامية تعكس جمال ورونق المدينة المعاصر. وفي حال كان الزائر ممن يفضلون الأجواء المكيفة والباردة، فيمكنه زيارة معرض «آية»، وهو عبارة عن عالم فني يضم زخماً من تركيبات الصوت والضوء الغامرة، ويقع في «وافي مول».