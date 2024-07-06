مكتبة محمد بن راشد تستضيف «قصة وقصيدة» 11 يوليو الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف مكتبة محمد بن راشد، الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً، في إطار رؤيتها لتعزيز المشهد والحراك الأدبي والثقافي، أمسية شعرية وأدبية مميزة بعنوان «قصة وقصيدة»، بمشاركة صانعة المحتوى والإعلامية روان ناصر، والفنان مازن الناطور.

وتتضمن هذه الأمسية المتفردة، قراءات أدبية وقصائد مختارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لخلق تجربة فنية غنية تجمع بين التراث والمعاصرة تبرز جمال الأدب والشعر في مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

رحلة

وفي رحلة موسيقية وأدبية آسرة بين عالم من الإبداع والتأمل، ستقدم الأمسية فقرات مميزة لقراءات شعرية على ألحان آلة الربابة، بالإضافة إلى أداء بعض القصائد المغناة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تجسد المشاعر والأفكار بأسلوب فني بديع على أنغام الموسيقى.

وتهدف فعالية «قصة وقصيدة»، إلى تعزيز الثقافة الأدبية والفنية من خلال توفير منصة للشعراء والكتاب للتعبير عن إبداعاتهم. وتعتبر فرصة لجمع محبي الأدب والفن والمواهب المحلية لتقوية الروابط المجتمعية وتشجيع الابتكار الأدبي، إلى جانب نشر الوعي الثقافي وتحفيز التواصل والتفاعل بين المشاركين والجمهور.

وتأتي الأمسية في إطار رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد، للحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية والحرص على إثرائها، وتشجع الكتاب والأدباء والمبدعين على تعزيز الإنتاج الفكري باللغة العربية والمترجم في مختلف مجالات الأدب والمعارف والفنون.

برامج

ويمكن لجمهور مكتبة محمد بن راشد، الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول برنامج ورش العمل والندوات والفعاليات المقامة على مدار العام والتسجيل فيها وحضورها مجاناً، يرجى زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني mbrl.ae، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.