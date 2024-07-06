عوالم كتاب «أمواج الذكريات»

المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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النهمة والنهام وصوت البحر والبحّار وقصص وأشعار بلغة أدب الذكريات يحكيها كتاب «أمواج الذكريات» مؤرخاً لمهنة راجت قبل اتحاد الإمارات في إمارة عجمان وساحل الخليج العربي بلغة سهلة ومخزون تراثي لغوي من عالم البحار.

بعد التقديم والمقدمة يبدأ د. عبدالله حمد الشامسي بعنوان «رحلات القطاعة»، وهي حركة السفن في بلدان الخليج العربي، موضحاً أكثر ماهيتها وكيفيتها مع مساراتها، ليعرفنا أكثر بـ«مهنة البحّار» و«التكافل الاجتماعي الأسري»، الذي يميز دول الخليج العربي، فيحكي لنا رحلة النوخذة حمد بن راشد الحاج إلى مدينة «مغوة» لإيصال شحنة تجارية، وبعد شراء النوخذة كمية من الملح يعود إلى خور عجمان، الذي يعكس فيه اهتمام أهالي عجمان بـ«أعمال التجارة والنقل البحري وصيد الأسماك».

إضافة إلى التجارة باللؤلؤ، واصفاً ميناء عجمان وما يحويه، لينقلنا إلى مشهد راشد بن حمد الحاج وهو ينتظر سفينته «الجالبوت» التي يقودها ابنه النوخذة حمد، فهذه المهنة تتوارثها الأجيال، وهنا تتجلى القيم القوية التي تربط البحارة بالنوخذة ومالك السفينة وأهل الخليج العربي ببعضهم، وما فيها الإيمان العميق أن الرزق بيد الله وحده، وبعد إيصال شحنة إلى رأس الخيمة يعكس لنا ملامح الحياة على السفينة. إنه كتاب يؤرخ الرحلات بالسفن الشراعية وملامح أهلها من إمارة عجمان ومختلف مناطق الخليج العربي.