انطلاق مهرجان الأفلام الكورية 2024 في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق المركز الثقافي الكوري، وسفارة جمهورية كوريا لدى الدولة، النسخة الثامنة من مهرجان الأفلام الكورية 2024 في أبوظبي ودبي وتستمر أعماله على مدار يوليو الجاري.

وتتاح الفرصة لعشاق السينما للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأفلام الكورية في ياس مول بأبوظبي، من 4 إلى 7 يوليو الجاري، وفي فستيفال سيتي مول، من 12 إلى 14 يوليو الجاري.

ويستكشف المهرجان هذا العام موضوع «الحرية» من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام تعرض قصصاً منوعة من حقب زمنية مختلفة، ملبية لجميع الأذواق والأعمار. ويضم المهرجان 8 أفلام كورية متنوعة مختارة من أفلام الفانتازيا والكوميديا والدراما التاريخية والغموض والموسيقى والأفلام المستقلة.

وحظيت السينما الكورية بتقدير وإعجاب كبيرين من قبل الجمهور الإماراتي، ما يجعل المهرجان فرصة مثالية لمحبي السينما للاستمتاع بهذه القصص السينمائية الفريدة خلال إجازة الصيف. وقال يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، إن السينما الكورية أصبحت جزءاً مهماً من الإرث الثقافي الكوري، مؤكداً أن مهرجان الأفلام الكورية يشكل منصة مهمة للتعريف بالثقافة الكورية وما تحمله من قيم إنسانية سامية.

بدوره، قال لي يونغ هي الملحق الثقافي بالسفارة الكورية، إن المهرجان يحمل العديد من القصص الغنية والمتنوعة للسينما الكورية، ويعزز الروابط الثقافية بين كوريا والإمارات.