«اللوفر أبوظبي» ينظم نشاطين صيفيين للشباب المستكشفين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن نشاطين صيفيَّين متميّزين مخصصين لشباب المستكشفين، وهما: استوديو المبدعين الصيفي ومخيم الفضاء، ومن المقرر إقامتهما في شهر يوليو.

ويركز استوديو المبدعين الصيفي، وهو برنامج مستوحى من القطع الفنية المعروضة ضمن مجموعة مقتنيات المتحف الدائمة والفنية وتصميمه المعماري، على موضوعات مثل رواية القصص، والهوية، والتعبير عن الذات.

وسيحظى المشاركون في إطار هذا البرنامج بفرصة لاستكشاف مجموعة من اللوحات التي تُبرز هويات مختلفة، إضافة إلى تأمّل أسلوبي التشكيل والتجريد، وابتكار لوحاتهم التعبيرية الذاتية. وسيتعمّق المشاركون كذلك في التعرّف على لغة الجسد، وتجربة الأشكال والحركة باستخدام مواد متنوعة. ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز اهتمام المشاركين بالفن، وتعزيز الجانب الإبداعي لديهم، وتمكينهم من المشاركة في تجربة فنية لا تُنسى.

وينطلق البرنامج، الذي مدته أربعة أيام ويستهدف عشاق الفن من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاماً، من 9 يوليو الجاري ويستمر حتى التاسع عشر منه.

وفي ذات السياق، يدعو مخيم الفضاء جميع المغامرين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً ممن يتطلعون إلى أن يصبحوا روّاد فضاء إلى الانضمام إلى مغامرة فضائية رائعة تشمل مجالات الفن، والعلوم، والتكنولوجيا.

ويُقام هذا المخيم، الذي يستمر لمدة أربعة أيام (16 – 26 يوليو الجاري)، بالتعاون بين كل من متحف اللوفر أبوظبي ومركز محمد بن راشد للفضاء ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، حيث يبدأ فعالياته على هامش معرض «مغامرات عبر الكون» المُقام حالياً في متحف الأطفال.

ويوفر هذا المخيم للمشاركين تجربة غامرة؛ حيث يتعلمون كيفية التعاون كفريق واحد، وتطوير مهارات مثل العمل الجماعي، والقيادة، واتخاذ القرار. كما يتضمن المخيم مجموعة من الأنشطة المُصممة لتعزيز قدرات التركيز ومهارات التواصل لدى المشاركين من خلال تشجيعهم على التنافس، والتعاون، وحل المشكلات، والتفكير النقدي، والإبداع.