«جرش 38» ينطلق 24 الجاري

المصدر: عمان - البيان

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أعلنت اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن إقامة فعاليات الدورة 38 للمهرجان في الفترة من 24 يوليو الجاري ولغاية الثالث من أغسطس المقبل.

وقال مدير مهرجان جرش أيمن سماوي، في بيان صحافي الخميس، إن الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش ستحمل شعار «ويستمر الوعد».

ولفت سماوي إلى أن الدورة الحالية استهدفت رفع نصاب الثقافة والفنون، ولن تتضمن حفلات غنائية في المسرح الجنوبي.

وقال سماوي: "سنشهد حضوراً فعالاً للعديد من الفنانين الكبار في المسرح الشمالي والساحة الرئيسة، من بينهم: عمر العبداللات، واللبناني مارسيل خليفة، والفلسطينية سناء موسى، واللبنانية أميمة الخليل، واللبنانية هبة طوجي، وحسين السلمان، والسورية فايا يونان، وسعد أبو تايه، ويحيى صويص، ورامي شفيق، وديانا كرزون، ونداء شرارة، والمصرية عفاف راضي، والعازف الأردني العالمي زيد ديرانية، واللبنانية هيام يونس.

كما ستشارك الفنانات رونزا وفاديا وأماني، والفنانة عايدة الأميركاني، والفنان عيسى السقار، والمايسترو هيثم سكرية، وفرقة أتوستراد، فضلاً عن إحياء فرقة نقابة الفنانين الأردنيين ليلتين احتفائيتين، واحدة مخصصة لأغاني النجمة سميرة توفيق، وأخرى لأرشيف النجم الراحل فارس عوض.

كما تشارك في فعاليات المهرجان 25 فرقة تمثل فلكور وتراث دولها، إلى جانب العديد من البرامج والمسرحيات التي تُعنى بالطفل.

وأشار سماوي إلى مشاركة أكثر من أربعين دولة شقيقة وصديقة في فعاليات المهرجان هذا العام، من مسرح وشعر وفن تشكيلي.

وبين سماوي أن برنامج الأمسيات الشعرية سيشهد مشاركة 31 شاعراً من أهم الشعراء العرب، و80 شاعراً من الأردن، إلى جانب إقامة عدة ملتقيات، منها ملتقى الفن التشكيلي بمشاركة 12 فناناً عالمياً، و20 فناناً أردنياً، وملتقى النحت بمشاركة 12 نحاتاً عالمياً وعربياً، ونحاتين أردنيين، كما سيتم إقامة جائزة خليل قنديل للقصة القصيرة بالتعاون مع رابطة الكتاب.