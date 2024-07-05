«الشارقة للفنون» تعلن عن برنامجها للخريف

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج فعالياتها لخريف 2024، ويتضمن خمسة معارض فردية وجماعية تضيء على إنتاجات فنية متفردة في الفن الحديث والمعاصر، بالإضافة إلى المبادرات السنوية التي تختص بالسينما، وعروض الأداء، والنشر الفني.

ينطلق برنامج الخريف في 7 سبتمبر المقبل، بمعرضين فرديين في المباني الفنية في ساحة المريجة، يحمل الأول عنوان «كا أواتيا، فجر جديد» للفنانة التعبيرية التجريدية إميلي كاراكا المنحدرة من أصول ماورية.

ويعد «كا أواتيا، فجر جديد» أول معرض عالمي للفنانة يضم أعمالاً أنتجتها على مدى يقارب الخمسين عاماً بالإضافة إلى تكليفات جديدة، وهو من تقييم حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وميغان تاماتي-كيونيل، إحدى قيّمات بينالي الشارقة 16، وأمل الخاجة، قيّمة مساعدة في مؤسسة الشارقة للفنون.

أما المعرض الثاني فيحمل عنوان «بين الحلقات والكوكبات» للفنانة بشرى خليلي، وتستضيفه المؤسسة عقب عرضه في متحف برشلونة للفن المعاصر عام 2023.

المعرض من تنظيم مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف برشلونة للفن المعاصر، وهو من تقييم حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، مع أمل العلي وميرا مادهو، قيمتين مساعدتين في مؤسسة الشارقة للفنون.

معارض

وفي 28 سبتمبر المقبل تفتتح المؤسسة ثلاثة معارض، بداية مع معرض «طيف الخيال» للفنان ويليام كنتريدج الذي يعتبر أحد أهم الفنانين المعاصرين، وقد اشتهر برسوماته ومنحوتاته وأفلامه للرسوم المتحركة.

ويشير عنوان المعرض إلى أحد أوائل الأعمال المسرحية العربية للكاتب المسرحي وفنان الدمى العربي ابن دانيال الذي عاش في القرن الثالث عشر.

يقام المعرض في بيت السركال، وهو من تقييم حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وطارق أبو الفتوح، قيّم أول ومدير قسم الفنون الأدائية في المؤسسة، مع القيمين المساعدين مي القايدي وخالد محمد.

تستضيف المؤسسة معرض «البحث عن أحجية مفتوحة» الذي يقام في استوديوهات الحمرية، ويستكشف مجموعة من أعمال الفنان أنطونيو دياز المتنوعة التي أنتجها على مدى خمسة عقود، وهو من تقييم حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، مع ريم صوّان، قيّمة مساعدة في مؤسسة الشارقة للفنون.

وفي بيت عبيد الشامسي التراثي تقام النسخة الثانية عشرة من معرض التصوير الفوتوغرافي السنوي «الشارقة، وجهة نظر»، تحت عنوان «لو كنتُ غيري» المستوحى من عنوان قصيدة للشاعر محمود درويش.

أما برامج المؤسسة السنوية فتشمل النسخة الثالثة من «عروض الشارقة» التي تقام في الفترة بين أكتوبر المقبل ويناير 2025. فيما تعود النسخة السابعة من منصة الشارقة للأفلام في الفترة بين 15 و24 نوفمبر المقبل، وتقدم مجموعة مختارة من الأفلام الحديثة التي تعرض للمرة الأولى في الإمارات. وتختتم المؤسسة برنامج الخريف، بمعرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء» الذي يقام بين 22 و24 نوفمبر المقبل.