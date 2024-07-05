فتح باب المشاركة في «مسابقة الكتابة» لليافعين

المصدر: الشارقة - وام

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أعلن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عن فتح باب المشاركة في «مسابقة الكتابة الإبداعية» أمام جميع الأطفال واليافعين في الدولة من عمر 6 إلى 18 عاماً، وذلك حتى 31 يوليو الجاري.

وأكدت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن المسابقة تسعى إلى اكتشاف وتنمية قدرات الأطفال واليافعين في مجال الابتكار والإبداع وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم.

وخصص المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، جوائز قيمة للفائزين الذين سيتم توزيعهم على فئتين فئة الأطفال من عمر 6 ـ 12 عاماً، وفئة اليافعين من عمر 13 ـ 18 عاماً.

وسيكون هناك فائز واحد من كل فئة، وسيحصل كل فائز على مبلغ 3 آلاف درهم، ومجموعة من الكتب القيمة والقصص الرائعة.