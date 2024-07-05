«نادي كتاب بيت الحكمة» يختتم أحدث جولاته

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدل بيت الحكمة، الستار على أحدث جولاته من مبادرة «نادي الكتاب» الفصلية، التي استمرت خلال الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو الماضي، تم خلالها تناول 3 عناوين من أبرز الكتب وأكثرها تأثيراً في مجال أدب المقاومة والكفاح الإنساني، وهي كتاب «جدارية»، ورواية «المتعاطف»، وملحمة «ثلاثية غرناطة» الروائية.

وجسدت هذه الجولة من نادي الكتاب، الرؤية والرسالة التي انطلق منها بيت الحكمة، ترسيخاً لدور إمارة الشارقة الداعم لصناعة الكتاب ومجتمعات المعرفة، حيث تضمنت ألواناً أدبية وفنية متنوعة مثل الشعر والنثر والموسيقى، ضمن فضاء تفاعلي أتاح لمحبي القراءة المشاركة في جلسات قرائية وتبادل وجهات النظر بخصوص ما تضمنته الكتب من أفكار ورسائل وصور أدبية وجمالية.