وفد الهيئة السينوغرافية الصيني يزور الهيئة العربية للمسرح

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في مقر الهيئة بالشارقة السيد يي يو بينغ، رئيس الهيئة السينوغرافية بمدينة ينتشوان – الصين، والوفد المرافق له من أكاديمية المسرح في شنغهاي، بحضور مدير التدريب والمسرح المدرسي في الهيئة العربية للمسرح غنام غنام، ومدير الإدارة العامة ناصر آل علي.

استهل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله اللقاء بالترحيب بالسيد يي يو بينغ ومرافقيه، وأشاد بالتعاون الناجح الذي جمع الهيئتين منذ سنوات، هذا التعاون الذي نفذت من خلاله العديد من البرامج المشتركة، خاصة لناحية تدريب السينوغرافيين والعاملين في تصميمها من الوطن العربي من خلال دورات في الصين، وكذلك انتقال المدربين الصينيين لتأطير دورات في الوطن العربي، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات شتى.

بدوره أعرب السيد يي يو بينغ عن سعادته الكبيرة واحترامه وتقديره للهيئة العربية للمسرح بوصفها منظمة رائعة ومهمة تم تحقيق الكثير من خلال التعاون معها، ومستعدون لتطوير ذلك.

هذا وقد بحث الطرفان عدة خطوط وعدة خطوات للعمل المستقبلي في مجال التدريب والتأهيل بما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة وأهمية استثمارها في بناء الفعل المسرحي من جوانبه كافة، وسوف يشهد مهرجان المسرح العربي تعاوناً عالياً في هذا الجانب، كما بحث الجانبان مسألة تنوع مجالات وفرص التدريب لتشمل فنوناً أدائية مختلفة، لتستجيب هذه الخطط لتطوير برامج عمل الهيئة للمحترفين وطلبة المعاهد والأكاديميات على حد سواء، كما بحث الطرفان مشروع ترجمة الكتب المسرحية المتعلقة بالتقنيات والتصميم لإثراء محتوى المكتبة العربية في هذا الجانب.

كما سلم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ملفاً خاصاً بخمسة مرشحين من السينوغرافيين العرب للمشاركة في دورة فنون السينوغرافيا التي تنظمها الهيئة السينوغرافية بمدينة ينتشوان خلال شهر سبتمبر المقبل.

هذا وقد وجه السيد يي يو بينغ الدعوة للأمين العام لزيارة ينتشوان خلال انعقاد الدورة، لتكون تلك الزيارة مناسبة لفتح آفاق جديدة من التعاون، كما قدم السيد يي يو بينغ هدية بخط كبير فناني الخط في الصين.