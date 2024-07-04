«تراثنا الأصيل» يعزز الوعي بالموروث والهوية الإماراتية

المصدر: الشارقة - البيان

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يستمر معهد الشارقة للتراث بتنظيم فعالياته، ضمن الحملة التثقيفية والتوعوية «تراثنا الأصيل»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بتراثنا الإماراتي باعتباره رمزاً لهويتنا الوطنية، وذلك من خلال سلسلة من المحاضرات والفعاليات المتنوعة في مقر المعهد بالمدينة الجامعية في إمارة الشارقة.

ترسيخ الوعي المجتمعي تجاه التراث الثقافي وعناصره الخالدة يعكس تاريخ هذا الوطن ويوثق منجزاته الثقافية والحضارية.

وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث أن الموروث الثقافي الغني في دولة الإمارات يرتبط بعلاقة وثيقة مع أصالة المجتمع وقيم أفراده، ويحرص المعهد من خلال برامجه ومبادراته المتواصلة على إثراء وتنويع جهود المحافظة على التراث، وصون الهوية وترسيخ الوعي المجتمعي لدى جميع الفئات والشرائح الاجتماعية تجاه التراث الثقافي وعناصره الخالدة والتي تعكس تاريخ هذا الوطن وتوثق منجزاته الثقافية والحضارية.

برنامجا تراثيا شاملا

من جانبها، أشارت عائشة غابش، مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في معهد الشارقة للتراث إلى أن حملة «تراثنا الأصيل» تشكل برنامجًا تراثيًا شاملًا يتضمن مجموعة من المحاضرات والفعاليات التي تنظم خلال شهر يوليو الحالي بالتزامن مع موسم الإجازة الصيفية، بهدف استغلال أوقات الشباب وباقي أفراد المجتمع عبر توعيتهم وربطهم بأهم مكونات وملامح التراث المحلي، وهي مبادرة نوعية جديدة تنبع من أهداف المعهد في صون التراث المحلي وحفظ الهوية الإماراتية، وتعزيز التفاهم والتناغم وتنمية الشعور بالهوية والفخر بالقيم داخل المجتمعات المحلية.

«بحرنا ذخرنا»

وتضمن البرنامج التراثي تحت شعار «بحرنا ذخرنا» والتي نظمت فعالياته يومي 3 و4 يوليو الجاري، عقد جلسة نقاشية بعنوان (سمات البيئة البحرية.. عادات وتقاليد) ألقاها الباحث التراثي الإماراتي جمعة بن ثالث، بالإضافة إلى تنظيم معرض من ملامح التراث البحري، وتقديم أهازيج جماعية لنهمات أهل البحر بالتعاون مع جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف بمشاركة عدد من الأطفال، ومجموعة من الألعاب الشعبية والورش والأنشطة التعليمية التي شملت القراءة في قصص البحر، والرسم على الفخار بألوان البحر، ومسابقات متنوعة.

«مغزل وتيلة»

في حين سينظم الجزء الثاني من الحملة يومي 8 و11 يوليو تحت شعار (مغزل وتيلة)، ويستهدف عقد مجموعة ورش ومحاضرات للتوعية بمجموعة من المفردات التراثية المتنوعة.

يذكر أن الحملة تأتي ضمن فعاليات الموسم الصيفي لحملة التوعية بالتراث التي أطلقها معهد الشارقة للتراث في منتصف مايو الماضي، بهدف نشر الوعي العام بالتراث الثقافي في إمارة الشارقة، وتضم العديد من الفعاليات والحلقات النقاشية في مجال التراث والثقافة في مختلف مدن الإمارة.