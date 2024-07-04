مواقع ثقافية وتراثية بدبي تفوز بجائزة "اختيار المسافرين 2024"

المصدر: وام

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توج موقع "تريب أدفايزر" العالمي، عدداً من المواقع التراثية والثقافية التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي بجائزة "اختيار المسافرين 2024"، بعد حصولها على مجموعة كبيرة من الإشادات والتعليقات الإيجابية التي صنفت كلا من متحف الشندغة، وحي الفهيدي التاريخي، ومتحف الاتحاد من أهم وأبرز مناطق الجذب السياحي في دبي.

يأتي ذلك تأكيد لمكانتها البارزة كوجهات مرموقة نابضة بالتجارب الثقافية الإماراتية التي تعكس جهود "دبي للثقافة" الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية.

وضمن تقييمات المسافرين، فقد حاز متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، على مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية التي وصفته بـ "جوهرة دبي الخفية" بفضل ما يتضمنه من مقتنيات ومعروضات وقصص منقولة وصور فوتوغرافية قديمة توثق نشأة دبي وثقافتها.

ويستعرض المتحف عبر 22 جناحاً موزعة على أكثر من 80 بيتاً تاريخياً، تاريخ دبي والإمارات وتراثها وما حققته من إنجازات نوعية.

وصنف المسافرون “حي الفهيدي التاريخي" من أفضل وجهات دبي المحفزة على السياحة الثقافية، ما يعزز من هوية دبي الفنية والإبداعية المستلهمة من التراث المحلي الأصيل.

واستحوذ متحف الاتحاد على إعجاب المسافرين من مختلف أنحاء العالم، لتفرد فكرته ومقتنياته التي توثق مسيرة الاتحاد.