300 ألف زائر لـ«أيام الثقافة الإماراتية» في موسكو

المصدر: موسكو - البيان

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اختتمت فعاليات أيام الثقافة الإماراتية، التي أقيمت في ساحة «مانيجنايا»، أحد المواقع الرئيسية التي تستضيف الأنشطة والفعاليات المرافقة لمشروع «الصيف في موسكو».

وقد حضر الافتتاح أربعون ألف شخص، وما يجاوز 300 ألف شخص خلال الأيام الخمسة للفعالية.

وكان هدف هذه الفعالية الغنية بالأحداث تعريف ضيوف العاصمة وسكانها بالعادات والتقاليد والموروث الثقافي الكبير الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد انتهاء الافتتاح الرسمي قُدمت للحضور محاكاة لحفل زفاف إماراتي يُظهر تقاليد هذه المناسبة التي انتقلت من جيل إلى جيل في دولة الإمارات منذ عقود عديدة.

حيث ترتدي العروس الزي التقليدي وتأخذها النساء إلى بيت العريس الذي تقام فيه الطقوس المحلية، مثل «رقصة العيالة» عندما يصطف الناس في صفين في مواجهة بعضهم البعض ويرقصون ويغنون بشكل جماعي على أصوات الدفوف والطبول.

إضافة إلى ذلك، تمكن المشاركون في الحدث من الاستمتاع بأداء فرقتي «العتيبة» و«المزيود»، ومشاهدة عرض أزياء مصحوب بالموسيقى الإماراتية وتذوق المأكولات المحلية والأطباق الشعبية الإماراتية، والتعرف إلى الحرف اليدوية والمعالم السياحية في البلاد والحصول على نقوش الحناء والاستمتاع بالمناظر الرائعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض الصور.

واستمرت فعالية أيام الثقافة الإماراتية في موسكو حتى الثاني من يوليو، وقدمت خلالها الفرق الإماراتية عروضها في ساحة «مانيجنايا»، كما عرضت التقاليد الوطنية، وكان هناك منطقة لالتقاط الصور وأنشطة أخرى مختلفة.

سلسلة

ويهدف البرنامج الحالي للفعالية إلى أن تتحول لتصبح جزءاً من سلسلة كبيرة من الأحداث التي تقام على أساس متبادل وفي إطار التفاعل الثنائي بين البلدين. وقد تم تطويره في إطار الحوار الاستراتيجي «روسيا – مجلس التعاون الخليجي».

كما يعمل الطرفان على تطوير العلاقات في مجال السياحة، إذ لا يحتاج المسافرون من الإمارات العربية المتحدة إلى تأشيرة لدخول روسيا. وفي عام 2023 وحده زار موسكو 42.2 ألف سائح، واعتباراً من أوائل فبراير تطير 150 رحلة جوية أسبوعياً من العاصمة إلى دبي وأبوظبي والشارقة.

تعتبر موسكو وجهة سياحية مهمة ليس على مستوى روسيا فحسب، بل وعلى الساحة الدولية أيضاً. وقد بلغ تدفق السياح الأجانب في عام 2023 نحو 2.3 مليون شخص، قدم معظمهم من الصين والهند ودول رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط.

وبغية تعزيز العلاقات الدولية تشارك العاصمة في المعارض التخصصية الكبرى وتنظم المشاريع والفعاليات التي تستهدف الجماهير الأجنبية. وفي 7 فبراير من هذا العام أقيمت بعثة تجارية إلى دولة الإمارات، وفي مايو شارك وفد من موسكو في معرض ATM في دبي.