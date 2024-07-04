مسرحيو الإمارات يحتفون بمبدعيهم وإنجازاتهم

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي

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هكذا صار الحلم واقعاً ومؤكداً.. هكذا أُذِنَ للمسرحيين بأن يكون لهم عيد وموعد بالمبادرة النبيلة والخطوة المباركة التي صاغتها جمعية المسرحيين عبر القائمين على حب المسرح باختيار يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الثاني من يوليو، يوماً للمسرح الإماراتي، تيمناً برمزية هذا اليوم الذي هو الميلاد الحقيقي للمسرح الإماراتي، وواسع الوثبة وفائق التقدم وفائض الجمال الذين جاؤوا بعده.

قلب الشارقة

ووسط حضور وحماس الحضور من المسرحيين والمهتمين بشؤون المسرح الإماراتي الذي أقيم بمعهد الشارقة للفنون المسرحية بمنطقة المريجة في قلب الشارقة في الأول من أمس، تجمع عدد كبير بالقاعة رقم 1 التي ضجت بتصفيق الجمهور والفائزين.

وقد بدأ الحفل بمادة فيلمية عن الأثر الكبير والمباشر لمبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة على واقع الحركة المسرحية المحلية والخليجية والعربية، ثم جاءت كلمة من جمعية المسرحيين ألقاها إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ورئيس مجلس إدارة الجمعية، ومما قال في كلمته:

إن إطلاق يوم إماراتي للمسرح لم يأتِ من باب التفاخر، أو التباهي والاحتفال الذي يخلو من مضامين البناء الثقافي والمعرفي، إنه تدشين لمنعطف جديد نحو العُلا، فالمسرح كائن حي اجتماعي تفاعلي قيمته من قيمة العاملين فيه، قيمته من قيمة قِيَمِهِم، من ثراء معرفتهم، ومن مديات إبداعهم وابتكارهم.

فضاءات المسرح

وختاماً قال: لو لم يكن غرسكم، لما كان حصادنا، فها هم أبناؤكم حملة الراية من مسرحيي الإمارات يحلّقون في الفضاءات المسرحية المحلي، والعربي والدولي، ويحصدون أرفع الجوائز والتكريمات على كل المستويات، هذا اليوم حصيلة الأيام والأحلام، هو نحن وما نريد، الحاضر القادم من ماضٍ نقدره، ومستقبل نُحضِرُه، فليكن يوماً يليق برفعة الإنسان وعمق العنوان وعز المكان وبهاء سلطان.

شخصيات مكرمة

وقد كرم 3 شخصيات هم المسرحي عبيد بن صندل والمسرحي سعيد بوميان والمسرحي الدكتور سعيد الحداد، وتم عرض مواد فيلمية عن الشخصيات المكرمة توضح نشاطهم وجهدهم في تطوير المسرح الإماراتي، وتم تكريم أولاً: فئة الفائزين بالمهرجانات المسرحية الخارجية، ثم ثانياً: فئة الفائزين في أيام الشارقة المسرحية الدورة 32 لعام 2023.

وثالثاً: فئة الفائزين في مهرجان دبي لمسرح الشباب الدورة 14 لعام 2023، ورابعاً الفائزين في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته 17 لعام 2023، وجائزة أفضل تأليف في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الرابعة عن مسرحية «زغنبوت» وجائزة أفضل تأليف في أيام الشارقة المسرحية في دورتها 32 عن مسرحية «زغنبوت».