«مدارس الحياة» تضيء على جودة الحياة والذكاء العاطفي

المصدر: دبي - البيان

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تشكيلة من الجلسات النوعية والملهمة أعدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لزوار مكتبات دبي العامة.

وذلك عبر مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تنمية مهارات الكبار والصغار وإثراء معارفهم حول لغة الجسد وأساليب التعبير وطرق ضبط المشاعر وبناء العلاقات الإيجابية، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة المجتمعية.

وتحت عنوان «الذكاء العاطفي وجودة الحياة» تطل «مدارس الحياة» خلال يوليو الجاري، حيث سيكون زوار مكتبتي الصفا للفنون والتصميم وحتا العامة على موعد مع ورشة «مهارات لغة الجسد» التي تقدمها نور الخوري، وتركز فيها على طرق تعزيز الثقة بالنفس.

تضيء في ورشة «فن ترتيب وتزيين الموائد» على المعايير السويسرية وقواعد الضيافة الدولية، وتتيح الفرصة أمام المشاركين لاستكشاف طرق تزيين الموائد بأساليب عصرية تمتاز بأناقتها وبساطتها، بينما تشرح نادية عبدالله المهيري في جلسة «مهارات جودة الحياة» مفهوم جودة الحياة وكيفية المحافظة على العلاقات الإيجابية.

بينما تسعى عبر جلسة «ضبط المشاعر لحياة أجمل» إلى إبراز تأثير المشاعر على الحياة اليومية وكيفية إدارة المشاعر السلبية وفقاً لـ«نموذج جيمس جروس لضبط المشاعر».

في المقابل، تركز داليا أبو العطا ضمن ورش «نادي الكتاب»، التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، على روائع الأديب الراحل توفيق الحكيم، حيث تناقش خلالها أهمية «مسرحية بجماليون»، التي تجسد حالة الصراع بين الفن والحياة، كما تستعرض مسرحيتي «لو عرف الشباب»، و«الطعام لكل فم» اللتين حازتا شهرة واسعة.

وضمن «نادي الشطرنج» تستضيف مكتبة الطوار العامة سلسلة ورش عمل متخصصة في لعبة الشطرنج.