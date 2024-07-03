تطوان تسدل الستارة على مهرجان الشعراء المغاربة

المصدر: تطوان - البيان

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بعد ثلاثة أيام من الإبداع الشعري في مدينة تطوان شمالي المغرب، أسدل مهرجان الشعراء المغاربة الستارة على فعاليات الدورة الخامسة التي أقيمت تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشارك في المهرجان الذي نظمته دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، أكثر من 30 مبدعاً من شعراء ومثقفين وفنانين وسط أجواء احتفائية بالشعر ومبدعيه، ومضي 8 أعوام على تأسيس دار الشعر في تطوان.

أُقيم حفل الختام في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية في تطوان، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والدكتور يوسف الفهري رئيس المدرسة العليا للأساتذة في مدينة مرتيل، ومخلص الصغير مدير دار الشعر في تطوان، وعدد كبير من الأدباء والمثقفين والطلاب الجامعيين.

وأشار مخلص الصغير إلى أن الدورة الحالية من مهرجان الشعراء المغاربة دورة استثنائية جمعت ببن الشعر والمسرح والموسيقى والتشكيل، وجمعت أيضاً ببن مختلف أجيال وأشكال الكتابة الشعرية، منذ المؤسسين الرواد وصولاً إلى المتوجين بجائزة الديوان الأول للشعراء الشباب، مضيفاً أن المهرجان شهد حضور شعراء مغاربة مرموقين تألقوا في أمسيات المهرجان ولقاءاته الكبرى، حين جمع المهرجان بينهم وبين جمهور الشعر في تطوان، حيث تابع أزيد من ألف شخص فعاليات واحتفاليات هذه الدورة الاستثنائية، وأبرز أنه مهرجان بصيغة الجمع، وتظاهرة ثقافية عربية كبرى تحتفي بالشاعرات والشعراء وتجمعنا على كلمة سواء.