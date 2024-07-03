مهرجان أبوظبي يقدم «أوبرا ميديا» ضمن فعاليات «ميريدا الدولي للمسرح الكلاسيكي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدم مهرجان أبوظبي أوبرا ميديا «MÉDÉE»، أحدث إنتاجاته المشتركة مع تياترو ريال ضمن فعاليات مهرجان ميريدا الدولي للمسرح الكلاسيكي.

والذي أقيم في المسرح الروماني التاريخي بمدينة ميريدا بإسبانيا، خلال الأسبوع الماضي.

وكان قد أزيح الستار عن هذا الإنتاج العالمي الضخم المقتبس من أوبرا ميديا المأساة اليونانية الكلاسيكية، لأول مرة عالمياً في افتتاح موسم 2024/2023 لتياترو ريال في مدريد بحضور جلالة ملك وملكة إسبانيا، وتم عرضه مجدداً ضمن فعاليات مهرجان ميريدا الدولي، بإدارة موسيقية لأندريس سالادو ومشاركة أوركسترا دي إكستريمادورا، ورؤية المخرج باكو أزورين، في استعادة لروائع كلاسيكيات شيروبيني.

حيث تدور أحداث القصة في مدينة كورنثوس القديمة، من خلال عيون الساحرة والأطفال الأبرياء الذين يمثلون ضحايا الحكاية اليونانية المأساوية المليئة بالمشاعر الجياشة والانتقام والمنفى.

وضم الفريق الإبداعي المتميز للأوبرا مستشار التاريخ والأساطير بيدرو سانز ألميدا، ومصممة الأزياء آنا جاراي، ومصمم الإضاءة بيدرو ياجوي، ومصمم الوسائط المتعددة بيدرو تشاميزو، ومخرج الحركة كارلوس مارثوس دي لا فيجا، ليقدموا معاً عرضاً بصرياً ساحراً لهذه الحكاية الخالدة.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «نحن سعداء بالشراكة المستمرة مع تياترو ريال، تعزيزاً للحضور الإماراتي عالمياً، وسعياً إلى تمكين نهضة الفنون والاحتفاء بكبار الفنانين وروائع الفنون العالمية.

حيث نقدم مجدداً عمل الإنتاج المشترك لأوبرا «ميديا» ضمن فعاليات مهرجان ميريدا الدولي للمسرح الكلاسيكي، هذا العمل الذي يستعيد رائعة لويجي تشيروبيني، تأكيداً على أصالة روائع كلاسيكيات الأوبرا ومكانتها والقيم الإنسانية التي حفلت بها عبر التاريخ».

وقدم باكو أزورين، المخرج ومصمم الديكور، أحد أكثر مصممي المناظر الطبيعية شهرة في أوروبا، خبرته الواسعة في هذا الإنتاج، حيث صمم أكثر من 150 مشهداً للأوبرا والمسرح والرقص والعروض الموسيقية عبر أماكن عرض مرموقة في أوروبا، ليكون حضور واحدة من روائع كلاسيكيات الأوبرا كأوبرا «ميدي» تجربة بصرية مذهلة لا تنسى للجمهور.

وتؤكد مساهمة مهرجان أبوظبي في مثل هذا التعاون الدولي دوره في تعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية والتبادل الحضاري إسهاماً في إثراء مشهد الفنون العالمية، ومن خلال إنتاج أعمال الإنتاج المشترك لروائع كلاسيكيات الأوبرا يجسد المهرجان رسالته في رعاية التميز الفني وتعزيز التقدير العميق للفنون.