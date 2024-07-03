3 مؤلفات إماراتية في قائمة الشرف لكتب اليافعين

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إنجاز ثقافي جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس تطور صناعة كتاب الطفل فيها، اختار المجلس الدولي لكتب اليافعين، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة القراءة لدى اليافعين.

والتي تتخذ من سويسرا مقراً لها، ثلاثة كتب إماراتية في قائمة الشرف للمجلس لعام 2024، والتي تضم 184 كتاباً من مختلف أنحاء العالم، موزعة على ثلاث فئات هي: النص، والرسم، والترجمة، حيث اختير كتاب إماراتي واحد ضمن كل واحدة من هذه الفئات.

واختار المجلس الدولي لكتب اليافعين في فئة النص، كتاب «بحر أصفر...رمل أخضر» للكاتبة نادية النجار ورسوم هايدي فوزي، والصادر عن دار «و» للنشر والخدمات التعليمية.

وفي فئة الرسم، الكتاب الصامت «البهلوان» رسم وتأليف عائشة البادي، والصادر عن دار الفلك للترجمة والنشر. أما في فئة الترجمة فاختار المجلس كتاب «الحياة على ضفاف النهر» تأليف ورسوم الكاتب والفنان الهندي رامباروس جها، وترجمة سمر محفوظ براج والصادر عن «مجموعة كلمات».

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نحن فخورون باختيار ثلاثة كتب تم نشرها في دولة الإمارات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، في قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين.

والتي تعكس تطور وازدهار صناعة كتب الأطفال واليافعين في الدولة، والمكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها صناعة النشر المحلية، المواكبة للمستويات العالمية والقادرة على جذب ليس اهتمام الأطفال وأولياء الأمور والمدرسين فحسب، وإنما أيضاً اهتمام دور النشر العالمية لترجمتها وتوزيعها».

وأشارت العقروبي إلى أن الكتب الثلاثة التي رشحها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين للتنافس على المستوى العالمي، تتميز بجودتها العالية على مستوى النص، والرسم، والترجمة، وتعالج مواضيع قريبة من عالم الطفل واهتماماته.

وفي الوقت نفسه تعكس جهود المجلس في المساهمة بدعم وتطوير صناعة الكتاب من خلال الورش والبرامج التدريبية التي ينظمها بشكل مستمر للمهتمين والعاملين في هذا المجال، وتقديرهم وتكريمهم من خلال جائزة اتصالات لكتاب الطفل.

وجاء اختيار هذه الكتب الثلاثة في القائمة تتويجاً لجهود المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مشاركة المؤلفين والرسامين الإماراتيين ودور النشر المحلية في المنافسات الدولية، وفي مقدمتها قائمة الشرف للمجلس الدولي لكتب اليافعين، التي تتوج بتكريم مؤلفي ورسامي وناشري أبرز كتب الأطفال ذات الجودة العالية من جميع أنحاء العالم.