«حروف عربية» تضيء «أعراس الخط» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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باقة متنوعة من الموضوعات يتضمنها العدد الجديد رقم (57) من فصلية (حروف عربية)، الصادرة عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

والتي يرأس تحريرها الإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي. واحتوى العدد على لقاء طويل مع الخطاط المصري ياسر العشري أجراه خالد الجلاف. وجاء ملف العدد تحت عنوان (أعراس الخط في الإمارات)، حيث رصد الملف أبرز الفعاليات الخطية المهمة التي نظمتها مؤخراً المؤسسات الثقافية المختلفة في الإمارات مثل: إطلاق بينالي دبي للخط، احتفالاً بمرور عشر دورات من معرض دبي الدولي للخط العربي.

وفي باب مكتبة، استعرض الأديب الإماراتي معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، كتاب (جدي الخطاط محمد شوقي)، والذي صدر مؤخراً عن دار (فوتوغرافيكا للفنون الجميلة) بتركيا. كما تضمن العدد مجموعة موضوعات أخرى متنوعة.