فلكلور فلسطيني في «ثياتر أوف ديجتال آرت»

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مسرح ثياتر أوف ديجتال آرت عرضاً للفنانة ريتا ميخائيل احتفاءً بالفلكلور الفلسطيني المميز في دبي، يوم السبت المقبل ضمن سلسلة «أصوات نسائية من الشرق الأوسط» بعنوان «الاحتفاء بالفلكلور الفلسطيني»، يوم السبت 6 يوليو الجاري في تمام الساعة 8 مساءً، ليسلط الضوء على الإرث الموسيقي العريق والغني لفلسطين من خلال الأغاني والقصص الشعبية التقليدية.

ويدعو مسرح ثياتر أوف ديجتال آرت الزوار لحضور أمسية استثنائية مع الفنانة اللبنانية الصاعدة ريتا ميخائيل، لتثري الحفل بمزيجٍ مميز يعكس جوهر التراث الفلسطيني. وتنفرد الفنانة ريتا بحضورها الذي يتكامل مع قدرتها على تحقيق التوازن بين عملها وعائلتها والموسيقا التي تبتكرها.