مفاجآت صيف دبي 2024 في دورتها الأكبر.. ترفيه وتشويق ومغامرات وتجارب فريدة

المصدر: دبي - البيان

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بدأ فصل الصيف مع انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً من مفاجآت صيف دبي 2024، لتقدم آلاف الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة حتى يوم 1 سبتمبر، بما في ذلك مجموعة من الفعاليات المذهلة، وتجارب التسوق الاستثنائية، والجوائز الكبرى، وباقات الفنادق، والجوائز الكبرى وعروض المأكولات والمشروبات التي لا تقبل المنافسة.

وانطلقت مفاجآت صيف دبي 2024، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع فعاليات الترفيه الحي والحفلات الموسيقية التي قدمها أشهر الفنانين، وعرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية الذي قدم تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة، والأنشطة والعروض الخاصة للأفلام التي أقيمت في إطار فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي. وقدمت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية مجموعة من الجوائز المميزة، بما في ذلك نقاط شير التي تراوحت قيمتها بين 50 درهماً و1000 درهم، وتذاكر السينما، والهدايا، وقسائم التسوق.

وشملت عروض التسوق المذهلة عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية الذي قدم تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم». وتتيح تنزيلات موسم الصيف للمتسوقين الاستمتاع بعشرة أسابيع من التخفيضات التي لا تقبل المنافسة على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، مع تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة.

واحتفالاً بانطلاق موسم التسوق الجديد، استضافت مراكز التسوق في دبي مجموعة من العروض الفنية والموسيقية. واستمتع زوار سيتي سنتر مردف بمجموعة من العروض الفنية التي قدمتها الفرقة الاستعراضية النرويجية كويك ستايل، والمغنية دانة صلاح، وفرقة أوتوستراد، والمغني علي غاتي، فيما استضاف مول الإمارات مجموعة من العروض الموسيقية لكل من «دي جي كيزا» و«دي جي تالا سمان» و«دي جي سونيا»، وقدم دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية المتجولة التي أسهمت في خلق أجواء صيفية لا تُنسى.

واستضاف مسرح كوكاكولا أرينا مجموعة من الحفلات الغنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي، بدأت بحفل قدمه كل من سلطان الطرب جورج وسوف والمطرب الشامي، ثم حفل لثلاثة من أكبر الأسماء في عالم الراب وهم اكزيبت ودي 12 وأوبي ترايس، وحفل آخر لنجم البوب الأشهر في أثيوبيا تيدي أفرو.

«عالم مدهش»

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي أيضاً، توافد العائلات على عالم مدهش في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، والذي يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لانطلاقه. واستضاف عالم مدهش أيضاً الطفلة شفا @shfa_family، المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي يوم 29 يونيو، والتي شاركت في استضافة عرض خفة يد ومسابقة ممتعة.

واستمتعت العائلات والأطفال بأكثر من 170 لعبة وتجربة متميزة، شملت حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، بالإضافة إلى تقويم مليء بالعروض الحية، وورش العمل المفيدة، وغير ذلك الكثير.

ويمكن للجميع دخول عالم مدهش مجاناً، حيث يفتح أبوابه حتى يوم 18 أغسطس من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

وقدمت فنادق ومنتجعات دبي مجموعة من الباقات والتجارب الحصرية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك عروض مجانية للأطفال والعروض الترويجية المخصصة للأزواج ولسكان دولة الإمارات في مئات الفنادق والمنتجعات الرائدة، ومناطق الجذب العائلية، والمتنزهات والوجهات الترفيهية، وغيرها الكثير. وتستمر التخفيضات في الفنادق والمعالم السياحية حتى 1 سبتمبر. وتقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية..والجهات المتنوعة.

وانطلقت فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي في دور عرض روكسي سينما بدبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. واستمتعت العائلات بالعرض الأول الخاص لأفلام «A Quiet Place: Day One» و«Despicable Me 4»، حيث قام مدهش ودانة بدعوة شخصيات «منيونز» لاستكشاف دبي في تعديل خاص للفيلم تم عرضه كجزء من عرض الفيلم الجديد.

وتقدم مراكز التسوق الشهيرة ووجهات البيع بالتجزئة النابضة بالحياة في دبي، الكثير من الجوائز المذهلة التي تساعد الجميع على الفوز هذا الصيف.وتقدم المفاجآت اليومية تجربة أخرى رائعة لعشاق التسوق من 2 يوليو وحتى 4 أغسطس، مع 34 يوماً من المفاجآت اليومية عبر العلامات التجارية المتخصصة في الرياضة، والأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية.وتُقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم: الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، بالإضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.