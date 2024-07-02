حلقة نقاشية حول الفلسفة في عصر الثورة التكنوإلكترونية

المصدر: الفجيرة - وام

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استضاف بيت الفلسفة بالفجيرة حلقة شبابية حول دور الفلسفة في عصر الثورة التكنوإلكترونية، بالتّعاون مع مجلس الفجيرة للشباب، شارك فيها كوكبة من شباب الفجيرة.

جوانب

وناقشت الجلسة مسألة الثورة التكنوإلكترونية، وكيف يمكن أن تسهم الفلسفة في إعلاء قيمة الإنسان في ظل استحواذ الآلة على جوانب كثيرة من حياة الفرد، والتي شكلت تحدياً للأجيال القادمة.

وقال أحمد السماحي، مدير بيت الفلسفة، إن الشباب عماد المجتمع ومستقبل الأمم، ونجاح الدول يعتمد على مبادرات الشباب وتفوقهم، مشيراً إلى أن الفلسفة هي فن طرح الأسئلة وصياغة المفاهيم وإعمال العقل النقدي.

ولفت إلى أن الشباب الإماراتي أظهر قدرته على طرح الأسئلة الفلسفية وابتكار مفاهيم جديدة تلقي الضوء على دور الفلسفة في الثورة التكنولوجية، ويقدم نقداً وتحليلاً لهذه الثورة، مما يبرهن على إمكانياته التي ستسهم في صناعة غد أكثر إشراقاً يوازن بين التقدم العلمي والأبعاد الأخلاقية والإنسانية والمجتمعية، ويحافظ على القيم التي أرستها دولة الإمارات.