«دريم سكيب».. فنون الذكاء الاصطناعي تروي مستقبل دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماجد الفطيم، أمس، عن قائمة الأعمال الفنية الفائزة في مسابقة «دريم سكيب: تصور مستقبل دبي باستخدام الذكاء الاصطناعي»، التي تنظمها بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» والجامعة الأمريكية في دبي.

وأعلن عن المشارَكات الفائزة خلال حفل توزيع جوائز خاص أقيم مؤخراً في ديستريكت تلال الغاف، المجتمع الرائد المصمم على طراز المنتجعات في دبي، بحضور كلٍّ من أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، والدكتورة سابرينا جوزيف، العميد والمدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية في دبي.

وشهدت المسابقة الهادفة إلى تعزيز مهارات أصحاب المواهب المتميزة في مجالات الفن والتصميم، مشاركة أكثر من 150 طالباً من الجامعة الأمريكية بدبي، قدموا أكثر من 250 عملاً فنياً مستقبلياً، حيث تسعى المسابقة التي تم دمجها ضمن المساقات الجامعية، إلى تشجيع الطلاب على تصور تطور دبي خلال السنوات الـ 15 المقبلة، باستخدام أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في تصميم أعمال فنية تقدم تصوراً لدبي في المستقبل.

فائزون

فاز بالمركز الأول الطالب عباس العبيدي، فيما حصل الطالب أحمد السلمان على المركز الثاني، وحل الطالب كريم عيد بالمركز الثالث، كما تم تكريم الطالبة أميرة كيراتكيزي عن مشاركتها التي تحمل عنوان «Eco Metropolis»، والطالبة عائشة السويدي عن مشاركتها «Tomorrow».

مستويات

وقال أحمد الشامي: «إن دعم الأجيال القادمة هو أمر بالغ الأهمية لدفع عجلة الابتكار، وتمثل هذه المسابقة نموذجاً مهماً يعكس أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية للمساعدة في دفع التقدم على المستويات الأساسية، وتعزيز الإبداع، حيث يتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في الهندسة المعمارية والتصميم الحضري، ما يساعد في تقديم تصورات متنوعة لمباني ومدن ومساحات معيشة تتمحور حول الإنسان وتمتاز بجمالياتها واستدامتها».

ولفت الدكتور سعيد مبارك بن خرباش إلى أهمية مسابقة «دريم سكيب» ودورها في تحفيز أصحاب المواهب على التعبير عن رؤاهم الإبداعية وتصوراتهم المستقبلية لدبي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات الشابة وتمكين المبدعين في مجالات التصميم والفنون وتشجيعهم.

وقال: «تواصل دبي مساهماتها في رسم ملامح المستقبل من خلال مجموعة مبادراتها النوعية الهادفة إلى تسخير التكنولوجيا وإبراز أهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيراته في مختلف المجالات، وهو ما يتجسد في مجموعة الأعمال الفنية التي تقدمها مسابقة «دريم سكيب» الهادفة إلى إلهام الأجيال القادمة وتحفيزهم على التزود بأدوات جديدة تعزز معرفتهم، وتشجعهم على ابتكار تصاميم وأعمال فنية تبرز شكل دبي في المستقبل»، معرباً عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع «ماجد الفطيم للتطوير» والجامعة الأمريكية في دبي، بهدف إثراء المشهد الثقافي والفني المحلي.

وقالت الدكتورة سابرينا جوزيف: «يمثل طلاب الجامعة الأمريكية بدبي جزءاً من الجيل القادم من المهندسين المعماريين والمصممين والفنانين. ويأتي تعاوننا مع ماجد الفطيم و«دبي للثقافة»، في هذه المسابقة الرائدة التي أتاحت لطلابنا فرصة المشاركة في تشكيل الهوية البصرية لمستقبل دبي، تأكيداً على التزامنا بتعزيز شراكات قادرة على دعم خططنا التعليمية».