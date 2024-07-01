«مساء دبي».. قصص ملهمة تعكس نبض المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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قصص ملهمة وحكايات متنوعة نابعة من واقع المجتمع المحلي، تطل بها قناة سما دبي التابعة لـ «دبي للإعلام» عبر فقرات برنامج «مساء دبي» الذي يجمع تحت سقفه عدداً من الإعلاميين والمتخصصين في مختلف المجالات، لمناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا الراهنة بطريقة عصرية تعكس نبض المجتمع، وتبرز في الوقت نفسه تنوع دبي وثقافتها وأسلوب الحياة فيها، وهو ما يتوافق مع توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى إنتاج محتوى جديد يمتاز بقربه من الجمهور وبقدرته على إثارة الشغف بين متابعيه.

تألق

وعلى مدار ساعة تلفزيونية، تتألق كل من سماح العبار، وديالا العلي، ووليد المرزوقي، وسامية مراد، ومريم الشيباني، ومحمد الخطيب، في تقديم فقرات البرنامج الذي يسعى عبر لغة بسيطة وروح خفيفة الظل تفيض طاقة إيجابية عالية، إلى مواكبة اهتمامات الجمهور، وإثراء معارف متابعي قناة «سما دبي» ورفع مستوى وعيهم حول الكثير من القضايا المجتمعية، ما يجعل البرنامج بمثابة مجلة مصورة تمتاز بتنوعها وتفرد فقراتها.

تنوع

ويمتاز «مساء دبي» بتنوع فقراته وتفرد تقاريره التي تسلط الضوء على حياة الناس وقصصهم المختلفة، وهو ما يتناغم مع توجهات «دبي للإعلام» في أن تكون الأقرب إلى الجمهور، كما يتميز البرنامج بما يتضمنه من جرعات عالية من البهجة والطاقة الإيجابية وبقدرته على مخاطبة كل أطياف المجتمع بهدف استكشاف أساليب حياتهم والتعرف على تطلعاتهم وطموحاتهم وطرق تفاعلهم مع القضايا الراهنة، إلى جانب الاستماع إلى العديد من وجهات النظر التي يقدمها مجموعة من الضيوف والشخصيات الملهمة في مختلف المجالات، وهو ما يمنح البرنامج نكهة خاصة تفيض بالسعادة والأمل.

عالم دبي

كاميرات برنامج «مساء دبي» الذي يعرض مباشرة على الهواء من الإثنين وحتى الجمعة، لا تكاد تتوقف عن الدوران بين جنبات دبي، حيث يسعى كل من حنين حسن، ومحمد عبيد وفاطمة عابدين من خلال تقاريرهم المتنوعة، إلى إبراز وجه الإمارة المشرق، حيث يعكس البرنامج ما تمتاز به دبي من تنوع ثقافي واجتماعي، وما تمتلكه من إمكانيات وقدرات كبيرة، ويتضمن البرنامج مجموعة تقارير منوعة تعكس قدرات دبي وإمكانياتها، وتضيء على تفرد أماكنها ووجهاتها التراثية والسياحية والثقافية والتاريخية، وما تشهده من أحداث ترفيهية، ما يعكس حيوية الإمارة وجوهرها الغني.

يذكر أن برنامج «مساء دبي» يعرض يومياً على قناة «سما دبي» في تمام الساعة السادسة مساءً، ومنتج البرنامج نورة الشامسي، وهو من إخراج إيمان السويدي وميرفت سرحان.