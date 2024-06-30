لطيفة بنت محمد: «فكر» حوار يترك بصمة عربية في أهم القضايا العالمية

المصدر: دبي - البيان

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زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو المجلس التنفيذي، مؤسسة «فكر» واطلعت سموها عن قرب على عمل المنصة التي تقدم دراسات استراتيجية متعددة التخصصات في الشؤون الدولية والسياسات العامة والحوكمة العالمية.

وأشادت سموها بدور المنصة، وأثنت على الكاتبة الإماراتية الشابة دبي بالهول، مؤسسة «فكر»، معبرة عن الدعم والتقدير لجهودها، وما تقدمه من خلال «فكر» التي تشكل واجهة مشرقة للشباب العربي والإماراتي.

وقالت سموها في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «X»: «زرت مؤسسة «فكر» واطلعت عن قرب على عمل المنصة الفريدة من نوعها في المنطقة، والتي تقدم دراسات استراتيجية متعددة التخصصات في الشؤون الدولية والسياسات العامة والحوكمة العالمية».

وأضافت سموها: «تجمع «فكر» الكتاب والمفكرين وأصحاب الرأي والخبراء من المنطقة والعالم، وتشكل دعوة مفتوحة لهم، ليكونوا جزءاً من حوار بناء مؤثر يترك بصمة عربية في أهم القضايا العالمية».

وختمت سموها: «بهذه المناسبة أتوجه بالشكر للكاتبة الإماراتية الشابة دبي بالهول مؤسسة «فكر» التي تشكل واجهة مشرقة للشباب العربي والإماراتي، كل الدعم والتقدير لكِ ولما تمثلينه من خلال «فكر» وإلى مزيد من التقدم والتميز».