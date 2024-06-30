طبيعة الإمارات مناظر واقعية تلهم الفن التشكيلي

المصدر: دبي – وفاء السويدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتسم لوحات الفنان محبوب العوضي، بالواقعية التي تظهر تفاصيل الطبيعة والحياة اليومية بشكل مذهل، وهو يملك لوحات تضم الطبيعة الجميلة في الإمارات، والذي يقول إنه يذهب لالتقاط 100 صورة من طبيعة الإمارات بكاميرته، ليحتفظ بخمس صور فقط صالحة للرسم، وذلك ليحافظ على الطابع الواقعي الذي يتبعه من خلال لوحاته الفنية.

تدريب مستمر

«البيان» التقت الفنان التشكيلي محبوب العوضي، الذي تعلم تقنيات الرسم الواقعي وتعمق في دراسة الألوان والضوء، وتأثر بشكل كبير بالمناظر الطبيعية، ما انعكس بوضوح في أعماله الفنية. ويقول: «تعلمت في البداية بنفسي من خلال التدريب المستمر ومشاهدة دروس عن الفن في «اليوتيوب»، وتأثرت بالمناظر الطبيعية، وأحببت الرسم بالألوان وتوضيح انعكاسات الضوء، فهي تعطي انطباع بالواقعية، أحرص على إظهار الظلال بطريقة متقنة لإبراز المشاهد الحياتية وجمال الطبيعة مثل الأشجار والجبال».

ويتابع: «رسمت عدة لوحات مميزة منها لوحة «واحة العين» التي تبرز فيها ثمار الأشجار واللون الأخضر وظلال الشجر على المكان، كما أن تداخل أغصان الشجر تشكل ظلاً دافئاً على المكان، ويستغرق رسم اللوحة من أسبوعين إلى شهر لأضع التفاصيل الدقيقة، التي يحتاجها العمل الفني».

معارض دولية

ويطمح الفنان العوضي إلى أن يشارك في المعارض الدولية ليبرز جمال الطبيعة في الإمارات، كما يقدم ورشاً لتعليم الرسم ومزج الألوان. ويقول: «أميل للفنان رود بانر، وهو رمز من رموز الفن الواقعي المعاصر، حيث تعكس لوحاته جمال الطبيعة وتدعونا للتأمل في روعة العالم من حولنا، تستمر أعماله في إلهام عشاق الفن والفنانين حول العالم، ما يجعله أحد أبرز الرسامين في عصرنا الحالي».

«الضوء الذهبي»

من أشهر أعماله لوحة «الضوء الذهبي» التي تعرض منظراً رائعاً لغروب الشمس في غابة كثيفة، و«الهدوء بعد العاصفة»، التي تجسد جمال الطبيعة بعد هطول الأمطار، كما أثر رود بانر بشكل كبير على الفن الواقعي المعاصر، إذ ألهم العديد من الفنانين بتقنياته المتقنة وقدرته على تجسيد الجمال الطبيعي. وتعكس أعماله التزاماً كبيراً بتفاصيل الطبيعة والاهتمام بالجوانب الجمالية للحياة اليومية.