جناح الإمارات في بينالي البندقية يقدم رحلة ثقافية لصقل المهارات

المصدر: البندقية (إيطاليا) - البيان

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في الوقت الذي تجذب فيه رحلات الفنان الإماراتي عبدالله السعدي الزوار من جميع أنحاء العالم في معرضه تحت عنوان «أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» الذي ينطلق تحت إشراف القيّم الفني طارق أبوالفتوح في بينالي البندقية ويطلعهم على مصادر الإلهام عند العرب، يقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة للمتدربين عبر برنامج التدريب في البندقية رحلة ثقافية تصقل المهارات وتطور الذات عبر مواكبة اتجاهات الفنون، واكتساب المهارات المطلوبة للتميز، واكتشاف مكامن الإبداع في النفس البشرية.

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «نعمل في بينالي البندقية على تعزيز التواصل بين المجموعة المتنوعة من المتدربين بهدف دعم الإبداع والتعاون وتبادل المعرفة، ونعمل على تسليط المزيد من الضوء على التزام الجناح الوطني لدولة الإمارات المستمر بدعم الفنانين والقيمين والباحثين الذين يقدمون قصص من دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أرجاء العالم».

وأضافت بن بريك: «بالتعاون مع مجموعة واسعة من الفنانين والمهندسين المعماريين والقيمين الفنيين أتاح الجناح الوطني عبر برنامج التدريب في البندقية السنوي فرص التدريب واكتساب الخبرات العملية لأكثر من 250 متدرباً ويعمل العديد منهم حالياً بنجاح في القطاع الثقافي».

وقد أصبح برنامج التدريب هذا العام أكبر وأكثر تنوعاً من ذي قبل، حيث ستضم كل مجموعة من المتدربين طلاباً ومحترفين شباباً من دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا: جامعة «كافوسكاري»، وجامعة «آي. يو. أي. في.» في البندقية، وممثلين طموحين من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

يوفر برنامج التدريب في البندقية فرصة مثالية للطلاب والمهنيين الشباب للخوض في تجربة عملية لمدة شهر في مدينة البندقية، يشرفون من خلالها على العمليات اليومية للجناح الوطني للإمارات في المعارض الدولية للفنون والعمارة في بينالي البندقية.

برنامج

هذا البرنامج متاح للإماراتيين والمقيمين الذين عاشوا في دولة الإمارات على مدى فترة طويلة ويبلغون الـ 21 عاماً فما فوق، وممن لديهم اهتمامات أو خلفية في مجالات الفنون، أو العمارة، أو الدبلوماسية، أو العلاقات الدولية، أو في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في محفل عالمي مهم، وفي أغسطس المقبل سيتم الإعلان عن استقبال طلبات انضمام المتدربين في الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للعمارة في البندقية، الذي يمتد من مايو إلى نوفمبر 2025.

يضم البرنامج دورات تعليمية معمقة حول الإمارات بالشراكة مع أفضل المؤسسات الثقافية، فضلاً عن عملهم في البندقية جنباً إلى جنب مع متدربين إيطاليين مختارين من جامعة كافوسكاري.