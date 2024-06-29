«تريندز» يدشن مكتبه السابع عالمياً في إسطنبول

المصدر: أبوظبي - وام

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دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه السابع على مستوى العالم في مدينة إسطنبول التركية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التواصل المعرفي مع مراكز الفكر إقليمياً ودولياً، وترجمة لاستراتيجيته البحثية الشاملة، الهادفة إلى إنتاج محتوى معرفي في مجال الدراسات الاستشرافية.

جاء ذلك في احتفالية تمت في إسطنبول وأبوظبي بحضور جمع من المسؤولين والباحثين والأكاديميين.

مكاتب

ويأتي مكتب «تريندز - إسطنبول» ضمن سلسلة من المكاتب الفرعية الداعمة للمقر الرئيس للمركز في أبوظبي، حيث تم افتتاح مكاتب في دبي، والقاهرة، والرباط، وكيب تاون، ومونتريال، وبكين، ضمن خطة تستهدف تدشين عشرة مكاتب في عواصم العالم، لتدعم أهداف المركز، باعتباره جسراً معرفياً عالمياً.