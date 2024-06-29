«خزانة الكتب» تستقبل إصدارات جديدة لمركز أبوظبي للغة العربية

المصدر: أبوظبي – البيان

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زود مركز أبوظبي للغة العربية رفوف مبادرته «خزانة الكتب» بحزمة جديدة من إصداراته في عدة مواقع بمدينتي العين وأبوظبي، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصه على توسعة معارف القراء ومداركهم، وترسيخ ثقافة المطالعة عادة يومية، وتسهيل وصول جميع أفراد المجتمع إلى الكتاب واقتنائه.

وتفعيلاً لمبادرة «خزانة الكتب» خلال فصل الصيف وفي الربع الثالث من عام 2024، يعمل المركز على تنظيم 7 فعاليات في مختلف مدن الدولة للوصول إلى أكبر عدد من القرّاء والمهتمين وتوفير إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية الجديدة للزوار والمهتمين. وستوجد «خزانة الكتب» في «دائرة البلديات والنقل»، و«بلدية مدينة العين»، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 12 يوليو 2024، وتقدم للجمهور أكثر من 250 عنواناً متنوعاً، إلى جانب إصدارات خاصة بمشروع «كلمة»، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، وتقام هذه الفعالية للمرة الثالثة بالتعاون مع بلدية العين للترويج لإصدارات المركز بين موظفي البلدية وزوارها.

وسيكون قرّاء العاصمة أبوظبي على موعد مع أكثر من 250 عنواناً في «بوابة الشرق مول»، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، اختيرت من كتب مشروع «كلمة» المتنوعة، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، وتقام هذه الفعالية في هذا المركز التجاري الحيوي، بهدف التنويع بين المراكز التجارية في الدولة، والترويج لإصدارات المركز الحديثة، وتمكين زوار «بوابة الشرق مول» من اقتنائها.

وتحظى «خزانة الكتب» باهتمام زوار تلك المراكز الذين يحرصون على اقتناء العناوين التي توفرها في شتى المجالات، مثل كتب الأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا وكتب السيرة والأدب والفنون والألعاب الرياضية والعلوم الطبيعية، إضافة إلى كتب العلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة.

وتشهد المبادرة إقبالاً متزايداً في أيام الإجازات الأسبوعية من قبل المهتمين والقرّاء، ولا سيما في مجال أدب الأطفال والناشئة.