وزارة الثقافة والأرشيف والمكتبة الوطنية يتعاونان في مشروع نوعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية عن تأسيس وإنشاء شبكة مكتبات للمطالعة العمومية على مستوى الدولة، تحقيقاً لاستراتيجية وتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التنموية من خلال النهوض بأهداف التنمية البشرية المستدامة، وتقديم حلول مبتكرة لترسيخ ثقافة القراءة كأسلوب حياة بين جميع أفراد المجتمع الإماراتي. ويسعى هذا التعاون إلى تطوير وتحديث برامج وخدمات المكتبات التابعة للوزارة، لتكون جزءاً من شبكة المطالعة العمومية التي يشرف عليها الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «تحرص الوزارة على ترجمة رؤية حكومة دولة الإمارات واستراتيجيتها الوطنية الخاصة بالقراءة، ومواصلة العمل على تعزيز ثقافة القراءة وربط جميع أفراد المجتمع بالكتاب، لإيماننا بأن مسيرة النهضة المجتمعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعرفة، والابتكار، والفكر السليم». وتابع: «سيسهم هذا التعاون في إثراء ودعم البنية التحتية الثقافية والمعرفية في الدولة، وحث جميع أفراد المجتمع على القراءة».

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «نهدف من هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القائم فعلياً بين وزارة الثقافة والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومما يزيد في أهمية هذه الاتفاقية أنها ستعمل على تفعيل شبكة المطالعة العمومية، وهذا يأتي في صميم أهداف المكتبة الوطنية».