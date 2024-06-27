«اقرأ» تضيء على الأبحاث العلمية في علوم المكتبات

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطل مجلة الشارقة للمكتبات والمعلومات «اقرأ»، الصادرة عن مكتبات الشارقة العامة، بحلة جديدة، تجسد تجديد استراتيجيتها، وتعزيز دورها كمنبر علمي متخصص بعلوم المكتبات، حيث أعادت صياغة منشوراتها، لتصبح مرجعاً علمياً فصلياً، يضيء على آفاق البحث العلمي في قطاع المكتبات.

وصدر العدد التاسع عشر من مجلة «اقرأ»، حافلاً بموضوعات تتناول قضايا معاصرة، تتعلق بالتحولات الجذرية في المكتبات ومؤسسات المعلومات، مع التركيز على كيفية مواكبتها لأحدث التطورات التقنية، وتقديم رؤى شاملة ومبتكرة حول التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي.

وتتبنى مجلة «اقرأ» في حلتها الجديدة، ابتداءً من عددها الحالي، نهجاً معرفياً، يعكس مشهد البحث العلمي ودوره في تطوير علم المكتبات، مؤكدة دورها كمستودع لتوثيق إنجازات القطاع على المستوى المحلي والعالمي، وتسلّط الضوء على التحديات الراهنة في خدمات المعلومات، وتبرز المهارات والكفاءات الضرورية للمتخصصين في هذا القطاع. كما تستشرف المجلة مستقبل التقنيات وتأثيرها في مؤسسات المعلومات، مقدمةً رؤية للتغيرات المتوقعة والفرص الجديدة.

ويحرص العدد الجديد من مجلة «اقرأ»، على عرض ونشر مختارات من الإنتاج الفكري العربي، مساهمةً في إثراء الرصيد المعرفي في مجالات المعلومات والمعرفة. كما تقدم المجلة مقارنات بين التجارب العالمية والعربية في مجال المكتبات، مع استعراض الآراء والتحليلات المتعلقة بها، حيث تهدف إلى إنشاء شبكة اتصال علمية بين المهنيين في قطاع المكتبات والأرشيف والوثائق، لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات على الصعيد المحلي.

نهضة

وفي افتتاحية العدد التاسع عشر من مجلة «اقرأ»، أكد أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أن الشارقة لها رؤية سباقة تجاه المكتبات ودورها في تحقيق النهضة الحضارية، فهي في طليعة المؤسسات الفاعلة في بناء مجتمعات المعرفة، ومحركات مؤثرة في التنمية الشاملة والمستدامة، وهي رؤية أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حين أكد أن الثقافة والمعرفة هي جوهر النهضة وركيزتها الأساسية.

وقال: «لهذا نولي في الشارقة أهمية بالغة للمكتبات، ونعمل بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لتعزيز حجم مساهمة المكتبات في تحقيق تطلعاتنا، ونؤمن بأن مهمات المكتبات تضاعفت خلال العقود القليلة الأخيرة من عمر المعرفة الإنسانية، وباتت حاضنات أفكار رائدة، ومراكز لمجتمع من القراء والباحثين».

قيمة

وفي تعليقها على عودة إصدار المجلة، قالت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، نائب رئيس تحرير المجلة: «في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم المكتبات والمعلومات، نعمل في مكتبات الشارقة العامة، لتقديم محتوى ذي قيمة عملية، يمكن للمتخصصين في هذا المجال الاستفادة منه بشكل فعّال، حيث تغطي مجلة (اقرأ) مجموعة واسعة من المواضيع، وتقدم للقراء مقالات ودراسات تلقي الضوء على الموضوعات الراهنة والقضايا المؤثرة في عالم المكتبات، ونطمح أن تكون (اقرأ) منبراً للتواصل العلمي والثقافي، يعزز من تبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للبحث والابتكار في مكتباتنا ومؤسساتنا المعرفية».

وفي عددها التاسع عشر، تناولت مجلة «اقرأ» موضوعات متنوعة، تسلط الضوء على التحديات والفرص في مجال المكتبات والمعلومات.