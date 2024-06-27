الفجيرة للفنون الجميلة تطلق «صيفنا فن»

المصدر: الفجيرة ـــ البيان

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أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برنامجها الصيفي «صيفنا فن» في نسخته السادسة، والذي يستمر حتى 29 أغسطس المقبل، ويستهدف طلاب المدارس ومختلف فئات المجتمع داخل إمارة الفجيرة وخارجها.

يقام البرنامج في مقر الأكاديمية ويشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية المتنوعة، من أبرز هذه الأنشطة تنظيم ورش في الرسم، النحت، الخزف، تعليم التصوير الفوتوغرافي، كما ستتضمن الفعاليات ورشاً في التمثيل والمسرح بإشراف المخرج المسرحي مبارك الماشي، حيث سيقدم الطلاب في ختام البرنامج مسرحية من إنتاجهم.

وفي نهاية البرنامج، سيتم تنظيم حفل تكريم توزع خلاله جوائز قيمة وشهادات شكر وتقدير للطلبة وأولياء أمورهم، إضافة إلى تكريم الطلبة المتميزين في الورش المشاركين فيها.

وقال علي عبيد الحفيتي، المدير العام للأكاديمية: «يهدف البرنامج إلى تنمية مواهب وقدرات الطلبة الفنية واكتشاف مواهبهم.

وأكد أن برامج الأكاديمية تحظى بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مما يسهم في تعزيز النهضة الفنية في الإمارة.

وأشار الحفيتي إلى أن برنامج هذا العام سيشهد تنوعاً كبيراً في الأنشطة، مما سيمنح المشاركين فرصة للاستفادة من تجارب فنية متنوعة وتطوير مهاراتهم الإبداعية.