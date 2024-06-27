نجوم العالم في مهرجان جلاستونبري الموسيقي في إنجلترا

المصدر: جلاستونبري - رويترز

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تدفق الآلاف على مزرعة ورثي فارم في جنوب غرب إنجلترا لحضور مهرجان جلاستونبري الموسيقي الذي انطلق أمس ويشارك فيه مئات الفنانين العالميين من بينهم المغنية البريطانية دوا ليبا وفرقة الروك الشهيرة كولدبلاي ومغنية البوب الكندية شانيا توين.

ويمتد المهرجان، حتى الأحد المقبل حيث تحيي الأمريكية سولانا إمني رو نجمة موسيقى ريذم أند بلوز حفل الختام بباقة من أبرز أغنياتها مثل (كيل بيل) و(ذا ويك إند) على المسرح الرئيسي المعروف باسم «بيرامد ستيدج».

ويشارك في المهرجان هذا العام نجم الأفروبيتس بورنا بوي، ومغنية الراب ليتل سيمز، وفرقة الإلكترو روك الأمريكية إل.سي.دي ساوند سيستم، والمغنية الإنجليزية بيجاي هارفي، وفرقة البوب ​​الكورية سيفنتين.

وقال مهندس الصوت جيمس تروسون (30 عاماً) إنه منتظم في حضور المهرجان منذ 11 عاماً وسيستمر في ذلك لأن هناك الجديد كل عام.

وأضاف: «هناك أجواء خاصة في المهرجان لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر... ما من تجربة أروع من هذه. الأجواء ساحرة». ومع مرور أكثر من 50 عاماً على انطلاقه بات المهرجان يستقبل ما يزيد على 200 ألف زائر، ويتحول موقعه إلى مدينة صغيرة ملونة مليئة بالخيام لمدة خمسة أيام في يونيو من كل عام تقريباً.