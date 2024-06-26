«كلمات» و«ريجيو» الإيطالية تتعاونان لتعزيز المعرفة

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت «مجموعة كلمات» مذكرة تفاهم مع «ريجيو للأطفال» من إيطاليا بهدف تعزيز المبادرات التعليمية والتربوية للارتقاء بتعليم الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، تجسيداً للجهود المشتركة في تطوير الممارسات التعليمية المبتكرة والمواد القرائية، وتتويجاً لشراكتهما الاستراتيجية الممتدة على مدار ستة أعوام من التعاون والعمل المثمر.

وجاء اختيار «مجموعة كلمات» لـ«ريجيو للأطفال» في هذه الشراكة، نظراً لتجربتها الغنية وثروتها المعرفية والأسلوب التربوي الذي طورته على مدار أكثر من 65 عاماً، من خلال مراكز الحضانة ورياض الأطفال في مدينة ريجيو إيميليا شمالي إيطاليا، والذي أصبح يعرف عالمياً بـ«منهج ريجيو إيميليا التعليمي».

وتعد هذه الاتفاقية إنجازاً جديداً في شراكة الجانبين الناجحة والطويلة المدى.

ويشكل «مؤتمر حروف ريجيو التعليمي»، الذي أقيم في الشارقة عام 2018، نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين، إذ جمع المؤتمر، الذي نظمته «حروف» التابعة لـ«مجموعة كلمات» بالشراكة مع «ريجيو للأطفال»، نخبة من المعلمين وخبراء قطاع التربية والتعليم.