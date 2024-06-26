عبق «الثقافة الإماراتية» يفوح بموسكو 28 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تقام فعالية أيام الثقافة الإماراتية في الفترة بين 28 يونيو الجاري و2 يوليو المقبل في موسكو بساحة «مانيجنايا».

وتسلط الفعالية الضوء على المعالم السياحية والأزياء والمأكولات التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت ناتاليا سيرجونينا، نائبة عمدة مدينة موسكو: «إن ذلك سيصبح جزءاً من سلسلة من الأحداث، التي تقام على أساس متبادل في إطار التعاون الثنائي».

وقال د. محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية: «نود أن نعبر عن سعادتنا بإقامة فعالية أيام الثقافة الإماراتية في قلب مدينة موسكو بساحة مانيجنايا، وقد حرصنا على إقامة الفعالية في هذه الساحة الجميلة، والتي تعتبر من أكثر المناطق السياحية ازدهاراً في موسكو، وذلك لتعريف الشعب الروسي الصديق بثقافة وموروث شعب دولة الإمارات».