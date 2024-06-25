مشاركة نوعية لـ «تريندز» في معرض «بكين للكتاب»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مشاركته في الدورة الـ 30 من معرض بكين الدولي للكتاب، تاركاً بصمة مميزة، أكدت مكانته كمركز فكري عالمي رائد.

وقدم المركز، من خلال مشاركته، نموذجاً متميزاً للعمل البحثي الرصين، والتواصل الفعال مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والثقافية العالمية، والمساهمة في إثراء الحوار الحضاري بين الثقافات.

وقد شهد جناح المركز إقبالاً واسعاً من مختلف شرائح الزوار، الذين ثمّنوا إصداراته العلمية والبحثية المتنوعة، ورسالته المعرفية العالمية.

وحظيت مشاركة مركز تريندز في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، بإشادة كبيرة من قبل الزوار، الذين ثمّنوا تنوع إصداراته، وقيمة محتواه المعرفي.

كما أشاد العديد من المسؤولين والكتاب ورجال الإعلام وخبراء البحث العلمي، بدور المركز في تعزيز المعرفة وقراءة الأحداث واستشراف المستقبل. وتضمنت مشاركة «تريندز» في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، العديد من الفعاليات والأنشطة التي أثرت المشهد الثقافي والفكري للمعرض، وتناولت مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودور البحث العلمي في استشراف الأحداث، إضافة إلى تقديم محتوى معرفي غني، يعالج مختلف التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة والعالم.

وضمن جولته البحثية العالمية، استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في جلسة حوارية، مع معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة «CICIR»، التابع لجامعة بكين، سبل الارتقاء بالتعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والمعرفية، وتبادل التجارب والخبراء والخبرات، وذلك تعزيزاً للتعاون العلمي المشترك.

وتم خلال الجلسة، التي عقدت على هامش مشاركة «تريندز» في معرض بكين الدولي للكتاب، وحضرها خبراء وأكاديميون وباحثون من الجانبين، تبادل وجهات النظر حول البحث العلمي، ودوره في نشر المعرفة وآفاق التعاون المشترك بين مركز تريندز ومركز CICIR، بما في ذلك تبادل الخبراء والباحثين، والإصدارات العلمية.