سلسلة قوائم وأفلام تضيء على خدمات الضيافة وفنون الطهي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن تعاونها مع دليل ميشلان لإصدار سلسلة من القوائم والأفلام، تُسلط الضوء على أفضل تجارب المطاعم في العاصمة، وأرقى خدمات الضيافة، وذلك عقب إطلاق دليل ميشلان أبوظبي 2024.

تدعم هذه المبادرة جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستمتاع بأشهى فنون الطهي، وأرقى خدمات الضيافة.

يُعتبر «دليل ميشلان»، الذي تُصدره شركة الإطارات الفرنسية ميشلان، المرجع العالمي الأول لتكريم التميز في الطهي، وتجارب المأكولات الفاخرة.

ويمنح الدليل، الذي انطلق عام 1900، نجوم ميشلان للمطاعم الاستثنائية، وتُمثل 3 نجوم أعلى تقدير في هذا المجال، ويغطي الدليل حالياً أكثر من 40 وجهة، تضم ما يزيد على 16 ألف مطعم، إلى جانب 5000 فندق في 120 وجهة.

ويُصدر دليل ميشلان، على مدار العام الجاري، 3 قوائم جديدة، يعدها فريقه من المراقبين لمختارات متنوعة من أفضل مطاعم أبوظبي، ويستعرض أجمل تصاميم المطاعم في العاصمة، والأطباق الإماراتية التقليدية.