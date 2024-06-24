«الشرق الأوسط» في دبي.. روائع التانغو والأوبرا على مسرح زعبيل 25 يوليو

المصدر: دبي - البيان

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يعانق سحر التانغو نغمات البيانو في فضاءات إبداعية تثريها عوالم دبي، خلال فعاليات مهرجان «الشرق الأوسط السيمفوني لعام 2024م»، الذي ينطلق على خشبة مسرح زعبيل سراي، في فندق جميرا زعبيل سراي بنخلة الجميرا، 25 يوليو المقبل.

فقرات وعروض

ويتضمن الافتتاح باقات فقرات وبرامج متنوعة ثرية بالرقصات والموسيقى، إذ تشهد أمسية افتتاح المهرجان الذي ينظم بالتعاون بين سفارة الأرجنتين في الإمارات، وكل من مجموعة ساميت للمناسبات، والفن للجميع، معزوفات على البيانو، ورقصات تانغو فريدة، تحكي قصص قرون من ثقافة إبداعية راسخة، حيث يستمتع الحضور في السياق بأداء «أس تي دوو»، إذ ستشتمل العروض على روائع كلاسيكية ومؤلفات معاصرة. وتتضمن لوحات ومضامين الحدث مجموعة من العروض الحافلة بالتجديد في عوالم هذا الفن.

وسيضم المهرجان مجموعة من الفقرات، من بينها: عرض يوهانس برامز «الرقصات المجرية»، ومعزوفات «كميل سانت ساين»، والعرض الأوبرالي لجورج بيزيه: «هابانيرا» وهو من أوبرا «كارمن» (بصحبة عرض تانغو). وهناك أيضاً «أريا خوسيه» من أوبرا «كارمن»، وعرض لجاك أوفنباخ: «باركارول» من «حكايات هوفمان»، كما يعزف غالوب «أورفيوس في العالم السفلي».

ويقدم كارلوس جارديل: تانجو «بور انا كابيزا». ويضاف إلى ذلك: عرض أليكسي شور وجورجس بيليسيس: المراسلات، وأليكسي شور: تانجو أديو (بصحبة أداء تانجو)، فيرديانا، إيل سامباتوري، أون بوسا في ماشيرا، دون تانجوليتو. وأخيراً: أستور بيازولا: «وداعاً نونينو» (مصحوباً بأداء رقصة التانغو).